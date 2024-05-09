https://sputnikarabic.ae/20240509/عمدة-موسكو-يعلن-صد-هجوم-لطائرة-مسيرة-حلقت-باتجاه-العاصمة-الروسية-1088697808.html
عمدة موسكو يعلن صد هجوم لطائرة مسيرة حلقت باتجاه العاصمة الروسية
عمدة موسكو يعلن صد هجوم لطائرة مسيرة حلقت باتجاه العاصمة الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي تصدت لطائرة بدون طيار كانت متجهة نحو العاصمة الروسية، دون وقوع خسائر في الأرواح أو دمار وفق المعلومات... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T23:34+0000
2024-05-09T23:34+0000
2024-05-09T23:34+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان على "تلغرام" صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة بودولسك الحضرية هجومًا لطائرة بدون طيار أثناء تحليقها نحو موسكو، وبحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام".وأشار سوبيانين إلى أن "عمال خدمات الطوارئ يعملون في المواقع التي سقط فيها حطام الطائرة بدون طيار".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240317/عمدة-موسكو-يعلن-التصدي-لعدة-هجمات-بطائرات-مسيرة-كانت-متجهة-نحو-العاصمة-1087054135.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
عمدة موسكو يعلن صد هجوم لطائرة مسيرة حلقت باتجاه العاصمة الروسية
أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي تصدت لطائرة بدون طيار كانت متجهة نحو العاصمة الروسية، دون وقوع خسائر في الأرواح أو دمار وفق المعلومات الأولية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال سوبيانين في بيان على "تلغرام" صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة بودولسك الحضرية هجومًا لطائرة بدون طيار أثناء تحليقها نحو موسكو، وبحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام".
وأشار سوبيانين إلى أن "عمال خدمات الطوارئ يعملون في المواقع التي سقط فيها حطام الطائرة بدون طيار".
وتستهدف القوات الأوكرانية
، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.