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قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضفة الغربية
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قوانين الاقتصاد
خبير اقتصادي عماني: روسيا والصين من أكثر الدول تقدما في مجال التكنولوجيا
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240509/عمدة-موسكو-يعلن-صد-هجوم-لطائرة-مسيرة-حلقت-باتجاه-العاصمة-الروسية-1088697808.html
عمدة موسكو يعلن صد هجوم لطائرة مسيرة حلقت باتجاه العاصمة الروسية
عمدة موسكو يعلن صد هجوم لطائرة مسيرة حلقت باتجاه العاصمة الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي تصدت لطائرة بدون طيار كانت متجهة نحو العاصمة الروسية، دون وقوع خسائر في الأرواح أو دمار وفق المعلومات... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T23:34+0000
2024-05-09T23:34+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان على "تلغرام" صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة بودولسك الحضرية هجومًا لطائرة بدون طيار أثناء تحليقها نحو موسكو، وبحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام".وأشار سوبيانين إلى أن "عمال خدمات الطوارئ يعملون في المواقع التي سقط فيها حطام الطائرة بدون طيار".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240317/عمدة-موسكو-يعلن-التصدي-لعدة-هجمات-بطائرات-مسيرة-كانت-متجهة-نحو-العاصمة-1087054135.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

عمدة موسكو يعلن صد هجوم لطائرة مسيرة حلقت باتجاه العاصمة الروسية

23:34 GMT 09.05.2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورضباط إنفاذ القانون بالقرب من قاعة الحفلات الموسيقية في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
ضباط إنفاذ القانون بالقرب من قاعة الحفلات الموسيقية في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي تصدت لطائرة بدون طيار كانت متجهة نحو العاصمة الروسية، دون وقوع خسائر في الأرواح أو دمار وفق المعلومات الأولية.
موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان على "تلغرام" صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة بودولسك الحضرية هجومًا لطائرة بدون طيار أثناء تحليقها نحو موسكو، وبحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عمدة موسكو يعلن التصدي لعدة هجمات بطائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة
17 مارس, 04:11 GMT
وأشار سوبيانين إلى أن "عمال خدمات الطوارئ يعملون في المواقع التي سقط فيها حطام الطائرة بدون طيار".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة: الناس يموتون في غزة ونحن ممنوعون من مساعدتهمأمس, 21:35 GMTШлейф дыма поднимается после израильской бомбардировки к северу от Нусейрата в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل: رد "حماس" غير مقبول ويتجاوز كل الخطوط الحمراء المطلوبة أمس, 14:35 GMT
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