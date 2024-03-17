https://sputnikarabic.ae/20240317/عمدة-موسكو-يعلن-التصدي-لعدة-هجمات-بطائرات-مسيرة-كانت-متجهة-نحو-العاصمة-1087054135.html
عمدة موسكو يعلن التصدي لعدة هجمات بطائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة
عمدة موسكو يعلن التصدي لعدة هجمات بطائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي في مناطق رامنسكي وستوبينو دوموديدوفو، تصدت لعدة هجمات باستخدام طائرات مسيرة... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T04:11+0000
2024-03-17T04:11+0000
2024-03-17T04:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو
طائرة مسيرة
محافظ موسكو
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "أحبطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة دوموديدوفو الحضرية اليوم هجومًا بطائرتين مسيرتين تحلقان باتجاه موسكو، وبحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام".كما أكد إحباط هجوم بطائرة مسيرة في مدينة ستوبينو، قائلاً، "بحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام، ويعمل متخصصو خدمات الطوارئ في مكان الحادث".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240317/إصابة-شخص-بعد-اندلاع-حريق-في-مصفاة-نفط-بمدينة-سلافيانسك-عقب-إسقاط-طائرة-مسيرة-1087053512.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
موسكو, طائرة مسيرة, محافظ موسكو
موسكو, طائرة مسيرة, محافظ موسكو
عمدة موسكو يعلن التصدي لعدة هجمات بطائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي في مناطق رامنسكي وستوبينو دوموديدوفو، تصدت لعدة هجمات باستخدام طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة.
موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "أحبطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة دوموديدوفو الحضرية اليوم هجومًا بطائرتين مسيرتين تحلقان باتجاه موسكو، وبحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام".
ولاحقًا قال سوبيانين، إن "أحبطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة رامنسكي الحضرية هجومًا بطائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو". مؤكدًا أن الدفاع الجوي الروسي أحبط هجومًا مماثلاً في نفس المنطقة بعد لحظات دون وقوع خسائر أو إصابات.
كما أكد إحباط هجوم بطائرة مسيرة في مدينة ستوبينو، قائلاً، "بحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام، ويعمل متخصصو خدمات الطوارئ في مكان الحادث
".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.