عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240317/عمدة-موسكو-يعلن-التصدي-لعدة-هجمات-بطائرات-مسيرة-كانت-متجهة-نحو-العاصمة-1087054135.html
عمدة موسكو يعلن التصدي لعدة هجمات بطائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة
عمدة موسكو يعلن التصدي لعدة هجمات بطائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي في مناطق رامنسكي وستوبينو دوموديدوفو، تصدت لعدة هجمات باستخدام طائرات مسيرة... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T04:11+0000
2024-03-17T04:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو
طائرة مسيرة
محافظ موسكو
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "أحبطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة دوموديدوفو الحضرية اليوم هجومًا بطائرتين مسيرتين تحلقان باتجاه موسكو، وبحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام".كما أكد إحباط هجوم بطائرة مسيرة في مدينة ستوبينو، قائلاً، "بحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام، ويعمل متخصصو خدمات الطوارئ في مكان الحادث".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240317/إصابة-شخص-بعد-اندلاع-حريق-في-مصفاة-نفط-بمدينة-سلافيانسك-عقب-إسقاط-طائرة-مسيرة-1087053512.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
موسكو, طائرة مسيرة, محافظ موسكو
موسكو, طائرة مسيرة, محافظ موسكو

عمدة موسكو يعلن التصدي لعدة هجمات بطائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة

04:11 GMT 17.03.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي في مناطق رامنسكي وستوبينو دوموديدوفو، تصدت لعدة هجمات باستخدام طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة.
موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "أحبطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة دوموديدوفو الحضرية اليوم هجومًا بطائرتين مسيرتين تحلقان باتجاه موسكو، وبحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام".
ولاحقًا قال سوبيانين، إن "أحبطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة رامنسكي الحضرية هجومًا بطائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو". مؤكدًا أن الدفاع الجوي الروسي أحبط هجومًا مماثلاً في نفس المنطقة بعد لحظات دون وقوع خسائر أو إصابات.
كما أكد إحباط هجوم بطائرة مسيرة في مدينة ستوبينو، قائلاً، "بحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام، ويعمل متخصصو خدمات الطوارئ في مكان الحادث".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
صورة أرشيفية.. حريق بمنطقة كالوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة شخص بعد اندلاع حريق في مصفاة نفط بمدينة سلافيانسك عقب إسقاط طائرة مسيرة
01:57 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان03:19 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:13 GMTИзраильские пожарные тушат автомобили, поврежденные в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو: سنقضي على حماس وجنرال إسرائيلي سابق يقول "استحالة".. فيديو14 مارس, 22:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала