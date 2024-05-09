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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240509/قصف-أوكراني-يستهدف-قرية-تتكينو-في-كورسك-الروسية-يسفر-عن-مقتل-شخص-وإصابة-آخر-1088692310.html
مقتل شخص وإصابة آخر جراء القصف الأوكراني لقرية تتكينو في كورسك الروسية
مقتل شخص وإصابة آخر جراء القصف الأوكراني لقرية تتكينو في كورسك الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، مقتل إحدى سكان قرية تتكينو الحدودية وإصابة آخر جراء قصف أوكراني استهدف القرية. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T20:29+0000
2024-05-09T20:37+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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فورونيج – سبوتنيك. وكتب ستاروفويت في قناته على "تلغرام"، اليوم الخميس: "تعرضت قرية تتكينو في منطقة غلوشكوفسكي للقصف مرة أخرى من الجانب الأوكراني، ونتيجة لإصابة مباشرة في المنزل، أصيبت امرأة وقتلت أخرى بسبب الشظايا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/ سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،أن هدف روسيا من العملية العسكرية يتلخص في حماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230706/قصف-بلدة-ياسينوفاتايا-براجمات-الصواريخ-يسفر-عن-اندلاع-حريق-في-متجر-أوكرانيا-1078814348.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

مقتل شخص وإصابة آخر جراء القصف الأوكراني لقرية تتكينو في كورسك الروسية

20:29 GMT 09.05.2024 (تم التحديث: 20:37 GMT 09.05.2024)
© AFP 2023مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، مقتل إحدى سكان قرية تتكينو الحدودية وإصابة آخر جراء قصف أوكراني استهدف القرية.
فورونيج – سبوتنيك. وكتب ستاروفويت في قناته على "تلغرام"، اليوم الخميس: "تعرضت قرية تتكينو في منطقة غلوشكوفسكي للقصف مرة أخرى من الجانب الأوكراني، ونتيجة لإصابة مباشرة في المنزل، أصيبت امرأة وقتلت أخرى بسبب الشظايا".
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قصف مدينة ياسينوفاتايا براجمات الصواريخ يسفر عن اندلاع حريق في متجر "أوكرانيا"
6 يوليو 2023, 22:39 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/ سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،أن هدف روسيا من العملية العسكرية يتلخص في حماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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