https://sputnikarabic.ae/20230706/قصف-بلدة-ياسينوفاتايا-براجمات-الصواريخ-يسفر-عن-اندلاع-حريق-في-متجر-أوكرانيا-1078814348.html
قصف بلدة ياسينوفاتايا براجمات الصواريخ يسفر عن اندلاع حريق في متجر "أوكرانيا"
قصف بلدة ياسينوفاتايا براجمات الصواريخ يسفر عن اندلاع حريق في متجر "أوكرانيا"
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، باندلاع النيران في مبنى متجر "أوكرانيا" في بلدة ياسينوفاتايا نتيجة قصف من قبل المسلحين الأوكرانيين. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T22:39+0000
2023-07-06T22:39+0000
2023-07-06T22:40+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وذكر المراسل أن المسلحين الأوكرانيين قصفوا بصواريخ الراجمات بلدة ياسينوفاتايا، مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى متجر "أوكرانيا" في البلدة.وتعرضت ياسينوفاتايا لعدة قصف بصواريخ الراجمات، على الأرجح من طراز "غراد"، مما تسبب في دمار المباني السكنية وتحطم النوافذ واحتراق منزل وتضرر مبنى المستشفى، وهناك أيضًا عدد من الجرحى بين المدنيين.وتم إرسال رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ وخدمات الطوارئ إلى موقع الحادث في المدينة.تقع ياسينوفاتايا على بعد حوالي 25 كيلومترًا شمال مدينة دونيتسك، وتضم أكبر محطة للسكك الحديدية التي تم افتتاحها في فترة الاتحاد السوفيتي.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي مدن وبلدات جمهورية دونيتسك الشعبية باستخدام صواريخ الراجمات والمدفعية الثقيلة، مما يتسبب في خسائر بشرية ومادية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230706/إصابة-مدني-في-قصف-القوات-الأوكرانية-لمدينة-غورلوفكا-بجمهورية-دونيتسك-1078776895.html
https://sputnikarabic.ae/20230706/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-385-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-1078791583.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
قصف بلدة ياسينوفاتايا براجمات الصواريخ يسفر عن اندلاع حريق في متجر "أوكرانيا"
22:39 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 22:40 GMT 06.07.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، باندلاع النيران في مبنى متجر "أوكرانيا" في بلدة ياسينوفاتايا نتيجة قصف من قبل المسلحين الأوكرانيين.
دونيتسك - سبوتنيك
. وذكر المراسل أن المسلحين الأوكرانيين قصفوا بصواريخ الراجمات بلدة ياسينوفاتايا، مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى متجر "أوكرانيا" في البلدة.
وتعرضت ياسينوفاتايا لعدة قصف بصواريخ الراجمات، على الأرجح من طراز "غراد"، مما تسبب في دمار المباني السكنية وتحطم النوافذ واحتراق منزل وتضرر مبنى المستشفى، وهناك أيضًا عدد من الجرحى بين المدنيين.
وتم إرسال رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ وخدمات الطوارئ إلى موقع الحادث في المدينة.
تقع ياسينوفاتايا على بعد حوالي 25 كيلومترًا شمال مدينة دونيتسك، وتضم أكبر محطة للسكك الحديدية التي تم افتتاحها في فترة الاتحاد السوفيتي.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي مدن وبلدات جمهورية دونيتسك الشعبية باستخدام صواريخ الراجمات والمدفعية الثقيلة،
مما يتسبب في خسائر بشرية ومادية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.