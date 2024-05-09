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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240509/قوات-فوستوك-الروسية-تتقدم-وتسيطر-عل-مناطق-أكثر-فائدة-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1088670371.html
قوات "فوستوك" الروسية تتقدم وتسيطر عل مناطق أكثر فائدة في جمهورية دونيتسك الشعبية
قوات "فوستوك" الروسية تتقدم وتسيطر عل مناطق أكثر فائدة في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T11:22+0000
2024-05-09T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن "وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم 128 في مناطق أوروزاينو وماكاروفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الوزارة، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 175 عسكريًا ودبابتين وناقلتي جند مدرعتين وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر"إف إتش – 70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، بالإضافة إلى منصتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.ووفقا للدفاع الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات من مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت تشكيلات اللواءين الميكانيكيين الحادي والعشرين والرابع والأربعين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية على مواقع أكثر فائدة، وألحقت أيضًا أضرارًا بالنيران في القوى العاملة ومعدات الألوية الهجومية الجوية 23 و33 و79 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 111 في مناطق إليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 215 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين، بما في ذلك "إم 113" أمريكية الصنع، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، وأربع مدافع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعين هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، دمر الجيش الروسي مركز القيادة والمراقبة لوحدة من اللواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة ميداني لمجموعة دونيتسك التكتيكية العملياتية التابعة لكييف.وأضافت الدفاع الروسية في بيانها، أنه تم تحييد عدد من أفراد الجيش الأوكراني وتدمير معدات تابعة له في أكثر من 105 مناطق متفرقة ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240509/مصدر-القوات-الروسية-هاجمت-مواقع-أوكرانية-في-نيكولاييف-1088669629.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

قوات "فوستوك" الروسية تتقدم وتسيطر عل مناطق أكثر فائدة في جمهورية دونيتسك الشعبية

11:22 GMT 09.05.2024 (تم التحديث: 11:29 GMT 09.05.2024)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 175 عسكريا ودبابتين.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن "وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم 128 في مناطق أوروزاينو وماكاروفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الوزارة، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 175 عسكريًا ودبابتين وناقلتي جند مدرعتين وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر"إف إتش – 70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، بالإضافة إلى منصتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.
ووفقا للدفاع الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات من مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت تشكيلات اللواءين الميكانيكيين الحادي والعشرين والرابع والأربعين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.

فقد العدو ما يصل إلى 40 عسكريًا ومدفعين هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "دي-20" ومدفع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، بحسب بيان الدفاع الروسية.

وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية على مواقع أكثر فائدة، وألحقت أيضًا أضرارًا بالنيران في القوى العاملة ومعدات الألوية الهجومية الجوية 23 و33 و79 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 111 في مناطق إليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 215 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين، بما في ذلك "إم 113" أمريكية الصنع، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، وأربع مدافع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعين هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: القوات الروسية هاجمت مواقع أوكرانية في نيكولاييف
10:44 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها المسلحة دمرت مركز القيادة والمراقبة لوحدة من اللواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، دمر الجيش الروسي مركز القيادة والمراقبة لوحدة من اللواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة ميداني لمجموعة دونيتسك التكتيكية العملياتية التابعة لكييف.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها، أنه تم تحييد عدد من أفراد الجيش الأوكراني وتدمير معدات تابعة له في أكثر من 105 مناطق متفرقة ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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