https://sputnikarabic.ae/20240509/لوكاشينكو-مينسك-وموسكو-تعتبران-السلاح-النووي-التكتيكي-هو-سلاح-ردع-1088690485.html

لوكاشينكو: مينسك وموسكو تعتبران السلاح النووي التكتيكي هو سلاح ردع

لوكاشينكو: مينسك وموسكو تعتبران السلاح النووي التكتيكي هو سلاح ردع

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه لا يمكن السماح بحدوث حرب عالمية ثالثة، وإلا فإن نهاية العالم النووية أمر لا مفر منه. 09.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-09T18:49+0000

2024-05-09T18:49+0000

2024-05-09T18:49+0000

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وقال لوكاشينكو، للصحفيين في مينسك: "العالم أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى كارثة نووية ولكن بالنسبة لمينسك وموسكو فإن السلاح النووي التكتيكي هو سلاح ردع".وأضاف: "علينا أن نفعل كل شيء لمنع نشوب الحرب العالمية الثالثة. وإلا فإن نهاية العالم النووية أمر لا مفر منه. ولهذا السبب، علينا جميعًا أن نتحد".وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بيلاروسيا ستنضم إلى روسيا في المرحلة الثانية من التدريبات لاختبار استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه صدرت تعليمات مماثلة لوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.وقال لوكاشينكو في كلمة ألقاها في اجتماع جمعية الشعب لعموم بيلاروسيا: "هناك (في الغرب) يعرفون أنه في حال أقدموا على الاعتداء على بيلاروسيا، فسوف يتلقون ردا فوريا من بلدنا بجميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك ومن روسيا".وأضاف لوكاشينكو بالقول: "اليوم نحن ملتزمون تمامًا وعازمون على مواجهة أي معتد يحاول إلحاق الضرر ببلادنا وبروسيا كذلك".وفي سياق آخر، أعرب لوكاشينكو عن أسفه لسحب الأسلحة النووية الاستراتيجية من بيلاروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

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