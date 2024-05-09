https://sputnikarabic.ae/20240509/مسؤول-إسرائيلي-محادثات-القاهرة-انتهت-وسنمضي-إلى-رفح-كما-هو-مخطط-1088690759.html
مسؤول إسرائيلي: محادثات القاهرة انتهت وسنمضي إلى رفح كما هو مخطط
مسؤول إسرائيلي: محادثات القاهرة انتهت وسنمضي إلى رفح كما هو مخطط
سبوتنيك عربي
قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الخميس، إن المفاوضات التي شهدتها القاهرة، خلال اليومين الماضيين، "انتهت"، وإن إسرائيل "ستمضي قُدمًا بعمليتها في رفح وأجزاء أخرى... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T19:12+0000
2024-05-09T19:12+0000
2024-05-09T19:12+0000
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وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، أضاف المسؤول أن إسرائيل "قدمت للوسطاء في محادثات الهدنة تحفظاتها على مقترح حماس لاتفاق إطلاق سراح المحتجزين".وأشار إلى أن "تل أبيب تعتبر هذه الجولة من المفاوضات في القاهرة قد انتهت".وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلت، في وقت سابق من اليوم، عن مسؤول مصري رفيع أن وفدي حماس وإسرائيل، غادرا مصر، بعد يومين من المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين والأسرى.وأضاف أن "الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في قطاع غزة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الثلاثاء الماضي، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240507/تقرير-إسرائيل-تخطط-لنقل-مسؤولية-إدارة-معبر-رفح-إلى-شركة-أمريكية-خاصة-1088626174.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
مسؤول إسرائيلي: محادثات القاهرة انتهت وسنمضي إلى رفح كما هو مخطط
قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الخميس، إن المفاوضات التي شهدتها القاهرة، خلال اليومين الماضيين، "انتهت"، وإن إسرائيل "ستمضي قُدمًا بعمليتها في رفح وأجزاء أخرى من قطاع غزة، وفق المخطط".
وحسب صحيفة
"جيروزاليم بوست"، أضاف المسؤول أن إسرائيل "قدمت للوسطاء في محادثات الهدنة تحفظاتها على مقترح حماس لاتفاق إطلاق سراح المحتجزين".
وأشار إلى أن "تل أبيب تعتبر هذه الجولة من المفاوضات في القاهرة قد انتهت".
وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلت، في وقت سابق من اليوم، عن مسؤول مصري رفيع أن وفدي حماس وإسرائيل، غادرا مصر
، بعد يومين من المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين والأسرى.
وأضاف أن "الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في قطاع غزة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الثلاثاء الماضي، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح
الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
وأسفرت العمليات العسكرية
الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.