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https://sputnikarabic.ae/20240509/مصر-تعلن-مغادرة-وفود-حماس-وإسرائيل-عقب-جولة-مفاوضات-امتدت-لمدة-يومين-في-القاهرة-1088675253.html
مصر تعلن مغادرة وفود "حماس" وإسرائيل عقب جولة مفاوضات امتدت لمدة يومين في القاهرة
مصر تعلن مغادرة وفود "حماس" وإسرائيل عقب جولة مفاوضات امتدت لمدة يومين في القاهرة
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر مصري رفيع المستوى أن "الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات النظر بين حركة حماس وإسرائيل". 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T14:20+0000
2024-05-09T14:20+0000
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ونقلت "القاهرة الإخبارية" عن المصدر المصري، قوله إن "وفود حماس وإسرائيل غادرت عقب جولة مفاوضات امتدت لمدة يومين في القاهرة"، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية في ظل التطورات الأخيرة في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماسوأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".وكانت حركة حماس أعلنت،في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240507/وزير-الدفاع-المصري-يؤكد-لقائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-ضرورة-وقف-القتال-في-غزة-1088613301.html
https://sputnikarabic.ae/20240507/مجلس-النواب-المصري-تحميل-كل-الأطراف-المعنية-خاصة-إسرائيل-مسؤولية-أي-عمل-يؤدي-لتصعيد-الأحداث-في-غزة-1088599319.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تعلن مغادرة وفود "حماس" وإسرائيل عقب جولة مفاوضات امتدت لمدة يومين في القاهرة

14:20 GMT 09.05.2024
© AFP 2023الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - النصيرات، فلسطين
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - النصيرات، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© AFP 2023
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أعلن مصدر مصري رفيع المستوى أن "الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات النظر بين حركة حماس وإسرائيل".
ونقلت "القاهرة الإخبارية" عن المصدر المصري، قوله إن "وفود حماس وإسرائيل غادرت عقب جولة مفاوضات امتدت لمدة يومين في القاهرة"، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية في ظل التطورات الأخيرة في قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
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وزير الدفاع المصري يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية ضرورة وقف القتال في غزة
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كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس
وأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".
وكانت حركة حماس أعلنت،في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
مجلس النواب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
مجلس النواب المصري: تحميل كل الأطراف المعنية خاصة إسرائيل مسؤولية أي عمل يؤدي لتصعيد الأحداث في غزة
7 مايو, 09:04 GMT
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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