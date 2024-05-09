مسؤول سوداني سابق لـ"سبوتنيك": اتفاق إيصال المساعدات للنازحين "تكرار للفشل"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
On air
08:42 GMT
18 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضفة الغربية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضفة الغربية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
08:18 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير اقتصادي عماني: روسيا والصين من أكثر الدول تقدما في مجال التكنولوجيا
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:32 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
12:03 GMT
50 د
قوانين الاقتصاد
وزارة السياحة المغربية: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين يزورون روسيا
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إن كل حرب ضد النازية هي حرب مقدسة وروسيا تخوضها للدفاع عن الإنسان
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تعليق واشنطن أسلحةً لتل أبيب: فُقَّاعة إعلامية وانتخابية أم ردع لإسرائيل في رفح؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي : مهمة الجيش الروسي في أوكرانيا تعادل مهمة الجيش الأحمر في دحر النازية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240509/مسؤول-سوداني-سابق-لـسبوتنيك-اتفاق-إيصال-المساعدات-للنازحين-تكرار-للفشل-1088689604.html
مسؤول سوداني سابق لـ"سبوتنيك": اتفاق إيصال المساعدات للنازحين "تكرار للفشل"
مسؤول سوداني سابق لـ"سبوتنيك": اتفاق إيصال المساعدات للنازحين "تكرار للفشل"
سبوتنيك عربي
أكد المستشار السابق لحكومة السودان، ربيع عبد العاطي، أن "الاتفاق الذي جرى في جوبا بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو على إيصال المساعدات... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T18:03+0000
2024-05-09T18:03+0000
حصري
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087995693_0:52:1080:660_1920x0_80_0_0_7c145c574a98d4817b12f9670f649b2f.jpg
وقال عبد العاطي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "إن هناك تجارب متعددة لإيصال مواد الإغاثة و معالجة القضايا الإنسانية في السودان منذ ما قبل انفصال الجنوب و كانت منطقة جنوب كردفان و جبال النوبة التي تشهد نزاعا مع حكومة السودان، من المناطق التي استهدفتها عمليات شريان الحياة لتقديم العون الإنساني، ولكن منذ ذلك الحين لم تشهد أي اتفاقية للعمل الإنساني نجاحا".وأوضح عبد العاطي، أن مثل تلك الاتفاقيات تصطدم بعقبات وتعقيدات على أرض الواقع، علاوة على أنها تفتقر الضمانات على الأرض ما يجعلها في النهاية مجرد حبر على ورق وليس ذلك تشاؤما، وإنما هي الشواهد و الوقائع وحقائق التاريخ.وقال مجلس السيادة الانتقالي في السودان، السبت الماضي، إن عضو المجلس ونائب القائد العام للقوات المسلحة شمس الدين كباشي، اتفق مع رئيس الحركة الشعبية-شمال عبد العزيز الحلو على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب.وذكر المجلس في بيان أن الطرفين اتفقا خلال اجتماع في جوبا، على "تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة، ومناطق سيطرة الحركة بشكل فوري كل طرف في مناطق سيطرته" بحسب صحف سودانية.أعلن المتحدث باسم منسقية النازحين في دارفور في السودان، آدم رجال، انهيار الوضع الصحي والإنساني للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بسبب نقص الغذاء والدواء في مخيم الحميدية للنازحين في ولاية وسط دارفور غربي البلاد.ونقل موقع "أخبار السودان" عن المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور، أن انهيار الحالة الإنسانية والصحية والتعليمية في مخيمات النزوح، جاء في ظل استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، والحصار المفروض على المواطنين في كافة مدن السودان ومناطق دارفور على وجه الخصوص جراءها.وأفاد آدم رجال في بيان صحفي قبل أيام، ببدء أحد طرفي الصراع فرض حصار على مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي السودان، مشيرًا إلى أن هذا الوضع الجديد يتسبب في "عدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية للمدينة مما جعل السكان في مخيمات النزوح والمدينة في خطر الموت والهلاك بالجوع الشديد أو بالسلاح".في سياق متصل، أعلن المتحدث وفاة 20 نازحا في مخيم "رونقتاس" للنازحين في ولاية وسط دارفور فيما بين 20 و30 أبريل/ نيسان المنصرم بسبب سوء التغذية، 10 منهم أطفال ونساء، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا في مخيم "كلمة" للنازحين بجنوب دارفور، لعدم توفر الغذاء مع شبح المجاعة وسوء التغذية الحاد وانعدام الدواء.وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20240414/الأمم-المتحدة-تحذر-من-حدوث-مجاعة-وشيكة-في-السودان-بعد-دخول-النزاع-عامه-الثاني-1087968010.html
https://sputnikarabic.ae/20240508/منسقية-معسكرات-النازحين-في-دارفور-تعلن-انهيار-الأوضاع-الإنسانية-1088645576.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087995693_66:0:1014:711_1920x0_80_0_0_366695073dab8acb0ef168b27e541252.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

مسؤول سوداني سابق لـ"سبوتنيك": اتفاق إيصال المساعدات للنازحين "تكرار للفشل"

18:03 GMT 09.05.2024
© Photo / أطباء بلا حدودمنظمة "أطباء بلا حدود" تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها
منظمة أطباء بلا حدود تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Photo / أطباء بلا حدود
تابعنا عبر
حصري
أكد المستشار السابق لحكومة السودان، ربيع عبد العاطي، أن "الاتفاق الذي جرى في جوبا بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو على إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في مناطق سيطرة الطرفين قد لا يكتب له النجاح كما حدث في السابق".
وقال عبد العاطي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "إن هناك تجارب متعددة لإيصال مواد الإغاثة و معالجة القضايا الإنسانية في السودان منذ ما قبل انفصال الجنوب و كانت منطقة جنوب كردفان و جبال النوبة التي تشهد نزاعا مع حكومة السودان، من المناطق التي استهدفتها عمليات شريان الحياة لتقديم العون الإنساني، ولكن منذ ذلك الحين لم تشهد أي اتفاقية للعمل الإنساني نجاحا".
وتابع عبد العاطي: "لا أرى أن ما اضطلع به الفريق أول شمس الدين كباشي من اتفاق مع الحلو سيكون حلا، بل سيكرر ما كان في السابق من فشل، على ضوء ما تشهده تلك المنطقة من تناقضات واضطرابات يصعب القضاء عليها بمثل ما تم من هشاشة حواها ذلك الاتفاق".
وأوضح عبد العاطي، أن مثل تلك الاتفاقيات تصطدم بعقبات وتعقيدات على أرض الواقع، علاوة على أنها تفتقر الضمانات على الأرض ما يجعلها في النهاية مجرد حبر على ورق وليس ذلك تشاؤما، وإنما هي الشواهد و الوقائع وحقائق التاريخ.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة وشيكة في السودان بعد دخول النزاع عامه الثاني
14 أبريل, 15:43 GMT
وقال مجلس السيادة الانتقالي في السودان، السبت الماضي، إن عضو المجلس ونائب القائد العام للقوات المسلحة شمس الدين كباشي، اتفق مع رئيس الحركة الشعبية-شمال عبد العزيز الحلو على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب.
وذكر المجلس في بيان أن الطرفين اتفقا خلال اجتماع في جوبا، على "تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة، ومناطق سيطرة الحركة بشكل فوري كل طرف في مناطق سيطرته" بحسب صحف سودانية.
أعلن المتحدث باسم منسقية النازحين في دارفور في السودان، آدم رجال، انهيار الوضع الصحي والإنساني للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بسبب نقص الغذاء والدواء في مخيم الحميدية للنازحين في ولاية وسط دارفور غربي البلاد.
ونقل موقع "أخبار السودان" عن المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور، أن انهيار الحالة الإنسانية والصحية والتعليمية في مخيمات النزوح، جاء في ظل استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، والحصار المفروض على المواطنين في كافة مدن السودان ومناطق دارفور على وجه الخصوص جراءها.
نساء سودانيات ينقلن المياه على ظهور الحمير في قرية الطويل سعدون ، 85 كيلومترًا جنوب مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، 2 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
منسقية معسكرات النازحين في دارفور تعلن انهيار الأوضاع الإنسانية
أمس, 13:48 GMT
وأفاد آدم رجال في بيان صحفي قبل أيام، ببدء أحد طرفي الصراع فرض حصار على مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي السودان، مشيرًا إلى أن هذا الوضع الجديد يتسبب في "عدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية للمدينة مما جعل السكان في مخيمات النزوح والمدينة في خطر الموت والهلاك بالجوع الشديد أو بالسلاح".
في سياق متصل، أعلن المتحدث وفاة 20 نازحا في مخيم "رونقتاس" للنازحين في ولاية وسط دارفور فيما بين 20 و30 أبريل/ نيسان المنصرم بسبب سوء التغذية، 10 منهم أطفال ونساء، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا في مخيم "كلمة" للنازحين بجنوب دارفور، لعدم توفر الغذاء مع شبح المجاعة وسوء التغذية الحاد وانعدام الدواء.
وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Шлейф дыма поднимается после израильской бомбардировки к северу от Нусейрата в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل: رد "حماس" غير مقبول ويتجاوز كل الخطوط الحمراء المطلوبة 14:35 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала