الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة وشيكة في السودان بعد دخول النزاع عامه الثاني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:18 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
14:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
طهران تهدد واشنطن بمهاجمة قواتها بالمنطقة إذا تدخلت في صراعها ضد إسرائيل
15:03 GMT
59 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
16:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:24 GMT
36 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:25 GMT
35 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
14:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
رئيس الأركان الإيراني يعلن انتهاء الهجوم على إسرائيل، طهران تحذر: سنرد على أي دولة تفتح أجوائها أو أراضيها أمام الهجمات الإسرائيلية
15:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
17:00 GMT
21 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
17:21 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
17:51 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240414/الأمم-المتحدة-تحذر-من-حدوث-مجاعة-وشيكة-في-السودان-بعد-دخول-النزاع-عامه-الثاني-1087968010.html
الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة وشيكة في السودان بعد دخول النزاع عامه الثاني
الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة وشيكة في السودان بعد دخول النزاع عامه الثاني
سبوتنيك عربي
حذرت الأمم المتحدة، من حدوث مجاعة وشيكة بالسودان بعد دخول الحرب عامها الثاني والتي اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، وتركت نحو 15 ألف قتيل و8 ملايين نازح، و25... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T15:43+0000
2024-04-14T15:43+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076002650_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3a0c93453782585c2fb285cd3214fe5.jpg
وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، جاستين برادي، إنه "بدون المزيد من الموارد، لن نتمكن من وقف المجاعة أو تقديم المساعدة الأساسية"، محذرا من تنامي المعاناة واحتمال تزايدها بشكل سيئ.وأضاف أن الظروف القاتمة على الأرض وصلت إلى مستوى الطوارئ بعد وقت قصير من اندلاع النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مؤكدا أنه "بسبب الوضع الأمني المتردي، اضطرت الوكالات الدولية إلى الانتقال من العاصمة الخرطوم بعد بضعة أسابيع فقط من اندلاع القتال إلى بورتسودان - شرق السودان".وأشار المسؤول الأممي إلى أن "معظم الحصص الغذائية التي يتلقاها الناس من وكالات مثل برنامج الأغذية العالمي قلصت إلى النصف بالفعل".وصرح رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الجمعة الماضي، أنه غير مستعد للتفاوض مع قوات الدعم السريع، طالما الحرب مستمرة، مشددًا على التزامه بـ"منبر جدة" وعلى ضرورة تنفيذ "الدعم السريع" للالتزامات التي تعهدت بها.جاءت تصريحات البرهان، في كلمة له خلال زيارته منطقة أم درمان العسكرية، قال فيها: "القوات المسلحة ليست لها مشكلة مع التفاوض ولكن كيف تتم هذه العملية وبأي صورة؟ طالما الحرب مستمرة لن نتفاوض وطالما أن هناك احتلال لمنازل المواطنين ومدن الجنينة ونيالا وزالنجي والخرطوم والضعين والجزيرة فلن نتفاوض".وأردف البرهان، بالقول: "إذا رغب المتمردون في التفاوض عليهم أولا إخراج قواتهم خارج هذه المدن وتجميعها في مناطق محددة"، مضيفا: "ملتزمون بمنبر جدة ولكن على الطرف الآخر تنفيذ الالتزامات التي عليه وفق ما تم التوقيع عليه في جدة".وأفادت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، الخميس الماضي، بأن القتال الذي بدأ منذ ما يقرب من عام في البلاد، خلّف آلاف القتلى المدنيين وملايين النازحين.وقال ستيفان دوجاريك، كبير المتحدثين باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "البعثة قالت إن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أودى بحياة الآلاف من المدنيين، منذ أن بدأ في أبريل(نيسان) العام الماضي".وأضاف دوجاريك: "نزح أكثر من 6 ملايين شخص داخليا، في حين فر ما يقرب من مليوني لاجئ إلى البلدان المجاورة"، ومضى، قائلا: "يوجد ما يقرب من 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات".ويصادف يوم غد الاثنين 15 أبريل/ نيسان الجاري، الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع الواسع النطاق في السودان.ومن المقرر أن تشارك فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في استضافة مؤتمر إنساني للسودان وجيرانه في باريس، يوم الاثنين المقبل، حسب دوجاريك.وأسفر العنف المندلع في السودان، منذ أبريل العام الماضي، عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم.
https://sputnikarabic.ae/20240412/السودان-الجوع-يدفع-بسكان-مناطق-في-جبال-النوبة-لأكل-أوراق-الأشجار-1087930818.html
https://sputnikarabic.ae/20240411/المبعوث-الأمريكي-إلى-السودان-يستبعد-استئناف-مفاوضات-جدة-في-الموعد-المحدد-1087883763.html
https://sputnikarabic.ae/20240411/رئيس-الحركة-الشعبية-يوضح-لـسبوتنيك-العوامل-التي-ساعدت-على-استمرار-الحرب-في-السودان-حتى-الآن-1087904531.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076002650_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26e0615b812cf77298a52aa5c2e89416.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة وشيكة في السودان بعد دخول النزاع عامه الثاني

15:43 GMT 14.04.2024
© AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
حذرت الأمم المتحدة، من حدوث مجاعة وشيكة بالسودان بعد دخول الحرب عامها الثاني والتي اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، وتركت نحو 15 ألف قتيل و8 ملايين نازح، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.
وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، جاستين برادي، إنه "بدون المزيد من الموارد، لن نتمكن من وقف المجاعة أو تقديم المساعدة الأساسية"، محذرا من تنامي المعاناة واحتمال تزايدها بشكل سيئ.
وأضاف أن الظروف القاتمة على الأرض وصلت إلى مستوى الطوارئ بعد وقت قصير من اندلاع النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مؤكدا أنه "بسبب الوضع الأمني المتردي، اضطرت الوكالات الدولية إلى الانتقال من العاصمة الخرطوم بعد بضعة أسابيع فقط من اندلاع القتال إلى بورتسودان - شرق السودان".
تدهور الوضع الإنساني في السودان مع اتساع رقعة الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
السودان... الجوع يدفع بسكان مناطق في جبال النوبة لأكل أوراق الأشجار
12 أبريل, 14:44 GMT
وأشار المسؤول الأممي إلى أن "معظم الحصص الغذائية التي يتلقاها الناس من وكالات مثل برنامج الأغذية العالمي قلصت إلى النصف بالفعل".
وصرح رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الجمعة الماضي، أنه غير مستعد للتفاوض مع قوات الدعم السريع، طالما الحرب مستمرة، مشددًا على التزامه بـ"منبر جدة" وعلى ضرورة تنفيذ "الدعم السريع" للالتزامات التي تعهدت بها.
جاءت تصريحات البرهان، في كلمة له خلال زيارته منطقة أم درمان العسكرية، قال فيها: "القوات المسلحة ليست لها مشكلة مع التفاوض ولكن كيف تتم هذه العملية وبأي صورة؟ طالما الحرب مستمرة لن نتفاوض وطالما أن هناك احتلال لمنازل المواطنين ومدن الجنينة ونيالا وزالنجي والخرطوم والضعين والجزيرة فلن نتفاوض".
وأردف البرهان، بالقول: "إذا رغب المتمردون في التفاوض عليهم أولا إخراج قواتهم خارج هذه المدن وتجميعها في مناطق محددة"، مضيفا: "ملتزمون بمنبر جدة ولكن على الطرف الآخر تنفيذ الالتزامات التي عليه وفق ما تم التوقيع عليه في جدة".
تدهور الوضع الإنساني في السودان مع اتساع رقعة الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
المبعوث الأمريكي إلى السودان يستبعد استئناف مفاوضات جدة في الموعد المحدد
11 أبريل, 07:08 GMT
وأفادت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، الخميس الماضي، بأن القتال الذي بدأ منذ ما يقرب من عام في البلاد، خلّف آلاف القتلى المدنيين وملايين النازحين.
وقال ستيفان دوجاريك، كبير المتحدثين باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "البعثة قالت إن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أودى بحياة الآلاف من المدنيين، منذ أن بدأ في أبريل(نيسان) العام الماضي".
وأضاف دوجاريك: "نزح أكثر من 6 ملايين شخص داخليا، في حين فر ما يقرب من مليوني لاجئ إلى البلدان المجاورة"، ومضى، قائلا: "يوجد ما يقرب من 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات".
تدهور الوضع الإنساني في السودان مع اتساع رقعة الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
رئيس الحركة الشعبية يوضح لـ"سبوتنيك" العوامل التي ساعدت على استمرار الحرب في السودان حتى الآن
11 أبريل, 19:38 GMT
ويصادف يوم غد الاثنين 15 أبريل/ نيسان الجاري، الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع الواسع النطاق في السودان.
ومن المقرر أن تشارك فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في استضافة مؤتمر إنساني للسودان وجيرانه في باريس، يوم الاثنين المقبل، حسب دوجاريك.
وأسفر العنف المندلع في السودان، منذ أبريل العام الماضي، عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. إيران تشن هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصورايخ على إسرائيل وتل أبيب تعلن تصديها للعملية16:20 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مظاهرات في أوروبا تطالب بوقف الحرب على غزة16:19 GMTВид на город Авдеевка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف مرابض المدفعية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ12 أبريل, 17:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала