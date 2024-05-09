https://sputnikarabic.ae/20240509/مسؤول-في-حكومة-صنعاء-يوضح-لـسبوتنيك-حقيقة-الاتفاق-بين-أنصار-الله-والقاعدة-1088675876.html

مسؤول في حكومة صنعاء يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة الاتفاق بين "أنصار الله" و"القاعدة"

مسؤول في حكومة صنعاء يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة الاتفاق بين "أنصار الله" و"القاعدة"

سبوتنيك عربي

أكد توفيق الحميري، مستشار وزارة الإعلام في حكومة صنعاء، أن الحديث عن تعاون بين جماعة "أنصار الله" اليمنية وتنظيم "القاعدة" الإرهابي، هو كذبة جديدة يطلقها الغرب... 09.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-09T14:23+0000

2024-05-09T14:23+0000

2024-05-09T14:23+0000

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وقال الحميري في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، الجميع يعلم أن تنظيم القاعدة هو صناعة أمريكية، وأبرز البراهين على ذلك هو موقفه المتخاذل من الحرب في فلسطين وبشكل خاص في غزة.وأكد الحميري أن "من يريد فتح جبهة معنا في هذا التوقيت ونحن نخوض معركة ضد العدو الصهيوني أو يسعى للبحث عن أي عنوان لمعركة أخرى غير مساندة لأهلنا في غزة، سوف نتعامل معه باعتباره صهيونيا أيا كانت وجهته".وكانت العديد من الصحف العربية قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن صحيفة "تلغراف" البريطانية أن "هناك تحالف بين الحوثيين "أنصار الله" وتنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور دوليا) في اليمن غير معلوم التفاصيل الدقيقة له، لكن أهم بنوده التعاون الثنائي لضرب أهداف في الجنوب والبحر الأحمر".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ عام 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.ومنذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة، استهدفت "أنصار الله" أكثر من 100 سفينة تجارية أو عسكرية في البحر الأحمر أو خليج عدن، في إطار تعبيرهم عن "الاحتجاج على حرب غزة ودعم واشنطن لإسرائيل".وكإجراء مضاد، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم من دول أخرى، ضربات جوية مشتركة لتدمير قدرات الحوثيين في اليمن.بالإضافة إلى ذلك، يشن الجيش الأمريكي بانتظام ضربات ضد مواقع عسكرية تابعة لـ"أنصار الله".كما أطلقت الولايات المتحدة عملية بحرية دفاعية، أطلق عليها اسم "حارس الازدهار"، مع أكثر من 20 دولة شريكة، للدفاع عن السفن التجارية في البحر الأحمر.

https://sputnikarabic.ae/20240508/أنصار-الله-تلقينا-عروض-مغرية-من-واشنطن-لوقف-دعم-غزة-1088629151.html

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