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https://sputnikarabic.ae/20240509/وزير-التجارة-التركي-مزاعم-إسرائيل-بتخفيف-أنقرة-للحظر-التجاري-مع-تل-أبيب-خيالية-تماما-1088674578.html
وزير التجارة التركي: مزاعم إسرائيل بتخفيف أنقرة الحظر التجاري مع تل أبيب "خيالية تماما"
وزير التجارة التركي: مزاعم إسرائيل بتخفيف أنقرة الحظر التجاري مع تل أبيب "خيالية تماما"
سبوتنيك عربي
قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، اليوم الخميس، إن المزاعم الإسرائيلية بأن أنقرة تخفف حظرها التجاري مع إسرائيل "محض خيال ولا علاقة لها بالواقع". 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T13:51+0000
2024-05-09T13:51+0000
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وأضاف عبر منصة "إكس" أن "الحظر التجاري الذي تفرضه تركيا مع إسرائيل سيظل قائما حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى المنطقة".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال في وقت سابق، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تراجع عن موقفه السابق، ورفع العديد من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال إنه أصدر تعليمات للمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية بالعمل فورا مع جميع الأطراف ذات الصلة في الحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من البلدان الأخرى.جاء إعلان كاتس بعدما أفادت وسائل إعلامية أمريكية، نقلا عن مسؤولين تركيين مطلعين على الأمر، أن تركيا علقت جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل، مع توقف جميع الواردات والصادرات.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صرح الشهر الماضي، بأنه لم تعد هناك علاقات تجارية مكثفة بين بلاده وإسرائيل، مؤكدا أن "الأمر قد انتهى".ونقل موقع "هاربرلر" التركي، عن أردوغان، تصريحاته في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في العاصمة التركية أنقرة، أكد خلاله أن "تركيا تبذل جهودا بشأن تبادل الرهائن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية"، معربا عن أمله بالنجاح في ذلك.واتهم أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"تعريض أمن المنطقة كلها للخطر بما في ذلك مواطنيه، من أجل إطالة حياته السياسية فقط"، على حد قوله.
https://sputnikarabic.ae/20240503/ما-دلالات-وقف-تركيا-التجارة-مع-إسرائيل-سياسيا-واقتصاديا-1088512966.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم

وزير التجارة التركي: مزاعم إسرائيل بتخفيف أنقرة الحظر التجاري مع تل أبيب "خيالية تماما"

13:51 GMT 09.05.2024
© Sputnik . Chadicaعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Sputnik . Chadica
تابعنا عبر
قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، اليوم الخميس، إن المزاعم الإسرائيلية بأن أنقرة تخفف حظرها التجاري مع إسرائيل "محض خيال ولا علاقة لها بالواقع".
وأضاف عبر منصة "إكس" أن "الحظر التجاري الذي تفرضه تركيا مع إسرائيل سيظل قائما حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى المنطقة".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال في وقت سابق، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تراجع عن موقفه السابق، ورفع العديد من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال إنه أصدر تعليمات للمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية بالعمل فورا مع جميع الأطراف ذات الصلة في الحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من البلدان الأخرى.
جاء إعلان كاتس بعدما أفادت وسائل إعلامية أمريكية، نقلا عن مسؤولين تركيين مطلعين على الأمر، أن تركيا علقت جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل، مع توقف جميع الواردات والصادرات.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صرح الشهر الماضي، بأنه لم تعد هناك علاقات تجارية مكثفة بين بلاده وإسرائيل، مؤكدا أن "الأمر قد انتهى".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
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3 مايو, 18:56 GMT
ونقل موقع "هاربرلر" التركي، عن أردوغان، تصريحاته في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في العاصمة التركية أنقرة، أكد خلاله أن "تركيا تبذل جهودا بشأن تبادل الرهائن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية"، معربا عن أمله بالنجاح في ذلك.
واتهم أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"تعريض أمن المنطقة كلها للخطر بما في ذلك مواطنيه، من أجل إطالة حياته السياسية فقط"، على حد قوله.
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