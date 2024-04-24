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أردوغان: لم نعد نقيم علاقات تجارية مكثفة مع إسرائيل
أردوغان: لم نعد نقيم علاقات تجارية مكثفة مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأنه لم تعد هناك علاقات تجارية مكثفة بين بلاده وإسرائيل، مؤكدا أن "الأمر قد انتهى". 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T15:56+0000
2024-04-24T16:01+0000
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ونقل موقع "هاربرلر" التركي، عن أردوغان، تصريحاته في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في العاصمة التركية أنقرة، أكد خلاله أن "تركيا تبذل جهودا بشأن تبادل الرهائن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية"، معربا عن أمله بالنجاح في ذلك.واتهم أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"تعريض أمن المنطقة كلها للخطر بما في ذلك مواطنيه، من أجل إطالة حياته السياسية فقط"، على حد قوله.وتعهد الرئيس التركي بمواصلة "تكثيف الجهود لضمان وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية دون انقطاع إلى الشعب الفلسطيني"، محذرا في الوقت ذاته من مساعي إسرائيل لفت الانتباه عن "جرائمها ضد الإنسانية ومجازرها في غزة".وشدد أردوغان على دعوة "أصدقائه الألمان أن يروا المشهد المرير للأطفال والنساء والمسنين في غزة، فقد تم تدمير غزة وفلسطين بالكامل"، بحسب تعبيره.وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، استبعد أردوغان، نقل مقر القيادة السياسية لحركة حماس الفلسطينية، إلى خارج دولة قطر، وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العراق، بشأن التقارير التي تحدثت عن ضغوط قطرية لنقل مقر القيادة السياسية لـ"حماس" إلى خارج قطر: "أستبعد ذلك ولا أعتقد أن تتخذ قطر مثل هذه الخطوة".وأضاف أردوغان أنه لم يتلق أي معلومات حول اعتزام قادة "حماس" مغادرة قطر، مشيرًا إلى أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دائمًا ما يتصرف بصدق تجاه قادة "حماس"، ويعتبرهم من "أفراد العائلة دوما"، كما استبعد أن يتغير تعامل أمير قطر، مع قادة "حماس" في المرحلة المقبلة، بحسب وكالة "الأناضول".
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار ألمانيا

أردوغان: لم نعد نقيم علاقات تجارية مكثفة مع إسرائيل

15:56 GMT 24.04.2024 (تم التحديث: 16:01 GMT 24.04.2024)
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأنه لم تعد هناك علاقات تجارية مكثفة بين بلاده وإسرائيل، مؤكدا أن "الأمر قد انتهى".
ونقل موقع "هاربرلر" التركي، عن أردوغان، تصريحاته في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في العاصمة التركية أنقرة، أكد خلاله أن "تركيا تبذل جهودا بشأن تبادل الرهائن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية"، معربا عن أمله بالنجاح في ذلك.
واتهم أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"تعريض أمن المنطقة كلها للخطر بما في ذلك مواطنيه، من أجل إطالة حياته السياسية فقط"، على حد قوله.
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وتعهد الرئيس التركي بمواصلة "تكثيف الجهود لضمان وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية دون انقطاع إلى الشعب الفلسطيني"، محذرا في الوقت ذاته من مساعي إسرائيل لفت الانتباه عن "جرائمها ضد الإنسانية ومجازرها في غزة".
وشدد أردوغان على دعوة "أصدقائه الألمان أن يروا المشهد المرير للأطفال والنساء والمسنين في غزة، فقد تم تدمير غزة وفلسطين بالكامل"، بحسب تعبيره.
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10:00 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، استبعد أردوغان، نقل مقر القيادة السياسية لحركة حماس الفلسطينية، إلى خارج دولة قطر، وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العراق، بشأن التقارير التي تحدثت عن ضغوط قطرية لنقل مقر القيادة السياسية لـ"حماس" إلى خارج قطر: "أستبعد ذلك ولا أعتقد أن تتخذ قطر مثل هذه الخطوة".
وأضاف أردوغان أنه لم يتلق أي معلومات حول اعتزام قادة "حماس" مغادرة قطر، مشيرًا إلى أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دائمًا ما يتصرف بصدق تجاه قادة "حماس"، ويعتبرهم من "أفراد العائلة دوما"، كما استبعد أن يتغير تعامل أمير قطر، مع قادة "حماس" في المرحلة المقبلة، بحسب وكالة "الأناضول".
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