https://sputnikarabic.ae/20240424/أردوغان-لم-نعد-نقيم-علاقات-تجارية-مكثفة-مع-إسرائيل-1088260031.html

أردوغان: لم نعد نقيم علاقات تجارية مكثفة مع إسرائيل

أردوغان: لم نعد نقيم علاقات تجارية مكثفة مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأنه لم تعد هناك علاقات تجارية مكثفة بين بلاده وإسرائيل، مؤكدا أن "الأمر قد انتهى". 24.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-24T15:56+0000

2024-04-24T15:56+0000

2024-04-24T16:01+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

الأخبار

أخبار ألمانيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1c/1085504333_0:43:1577:930_1920x0_80_0_0_3269ef684a25809f91078f04f475e23f.jpg

ونقل موقع "هاربرلر" التركي، عن أردوغان، تصريحاته في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في العاصمة التركية أنقرة، أكد خلاله أن "تركيا تبذل جهودا بشأن تبادل الرهائن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية"، معربا عن أمله بالنجاح في ذلك.واتهم أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"تعريض أمن المنطقة كلها للخطر بما في ذلك مواطنيه، من أجل إطالة حياته السياسية فقط"، على حد قوله.وتعهد الرئيس التركي بمواصلة "تكثيف الجهود لضمان وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية دون انقطاع إلى الشعب الفلسطيني"، محذرا في الوقت ذاته من مساعي إسرائيل لفت الانتباه عن "جرائمها ضد الإنسانية ومجازرها في غزة".وشدد أردوغان على دعوة "أصدقائه الألمان أن يروا المشهد المرير للأطفال والنساء والمسنين في غزة، فقد تم تدمير غزة وفلسطين بالكامل"، بحسب تعبيره.وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، استبعد أردوغان، نقل مقر القيادة السياسية لحركة حماس الفلسطينية، إلى خارج دولة قطر، وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العراق، بشأن التقارير التي تحدثت عن ضغوط قطرية لنقل مقر القيادة السياسية لـ"حماس" إلى خارج قطر: "أستبعد ذلك ولا أعتقد أن تتخذ قطر مثل هذه الخطوة".وأضاف أردوغان أنه لم يتلق أي معلومات حول اعتزام قادة "حماس" مغادرة قطر، مشيرًا إلى أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دائمًا ما يتصرف بصدق تجاه قادة "حماس"، ويعتبرهم من "أفراد العائلة دوما"، كما استبعد أن يتغير تعامل أمير قطر، مع قادة "حماس" في المرحلة المقبلة، بحسب وكالة "الأناضول".

https://sputnikarabic.ae/20240424/أونروا-تتحدث-عن-تحسن-في-إيصال-المساعدات-إلى-غزة--1088257975.html

https://sputnikarabic.ae/20240424/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تعبئة-لواءي-احتياط-لتنفيذ-عمليات-في-قطاع-غزة-فيديو-1088244591.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار ألمانيا