https://sputnikarabic.ae/20240510/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-11-جنديا-بـ-لسعة-دبابير-في-غزة-1088706393.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 11 جنديا بـ" لسعة دبابير" في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 11 جنديا بـ" لسعة دبابير" في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إصابة 11 جنديا بعد دوسهم على "عش دبابير" في قطاع غزة. 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T11:10+0000

2024-05-10T11:10+0000

2024-05-10T11:10+0000

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082696933_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b80585e957724b6ce83f4695c94c3a52.jpg

وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في بيان عسكري له أنه خلال النشاط العسكري المعتاد جنوبي قطاع غزة، صادفت قوة تابعة للجيش "عش دبابير".وأكد الجيش في بيانه تعرض 11 جنديا للسعة الدبابير وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وحالتهم طفيفة، مضيفا أنه تم نقل جندي آخر للمستشفى وحالته متوسطة.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يتحمل مسؤولية 7 أكتوبر، ويتحملها الجميع. سيتعين علينا أن نفحص ما حدث. وقال نتنياهو في مقابلة مع دكتور "فيل" على قناة " Merit Plus": "أعتقد أنه سيتعين علينا إجراء تحقيق شامل بمجرد انتهاء الحرب، فيما حدث وكيف حدث ومن تسبب في حدوثه.. ولكن أعتقد أن هدفنا الآن هو هدف واحد فقط تحقيق النصر".وأضاف: "أحمل نفسي المسؤولية مع الجميع عن ذلك. أعتقد أننا بحاجة إلى النظر في كيفية حدوث ذلك. ما هو الفشل الاستخباراتي، وما هو الفشل العسكري، ولكن أعتقد أن الشيء المهم الآن هو التأكد من عدم حدوث فشل آخر".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240510/على-خلفية-القرار-الأمريكي-وزراء-إسرائيليون-يهاجمون-بن-غفير-ونتنياهو-ينفجر-ضاحكا-1088702687.html

https://sputnikarabic.ae/20240510/للمرة-الثالثة-خلال-ساعة-دوي-صافرات-الإنذار-في-مستوطنات-غلاف-غزة-1088701519.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى