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القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية في مقاطعة خاركوف
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240510/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-عسكرية-في-مقاطعة-خاركوف-1088699596.html
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية هاجمت مستودعات ذخيرة ومواقع للأفراد في خاركوف ومقاطعة خاركوف. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T05:37+0000
2024-05-10T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف: "يقولون في خاركوف: في 3:20، وقعت انفجارات شديدة في المنطقة الغربية من المقاطعة. وأطلقت صفارات الإنذار، وهرعت سيارات الإسعاف إلى الجزء الغربي من المدينة".ووفقًا له، في ذلك الوقت كان هناك إطلاق صاروخ دفاع جوي أوكراني وبعد دقيقة واحدة وقع انفجار قوي.ووفقا له، فإن القوات المسلحة استهدفت بقنابل شديدة الانفجار مدينة ديرغاتشي - إحدى ضواحي خاركوف اليوم الجمعة الساعة 4:00.ووفقًا له، حدثت ضربة قوية في بلدة فولتشانسك، التي تقع تقريبًا على الحدود مع مقاطعة بيلغورود.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجار في خاركوف.بدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي، بحسب السلطات الروسية، كان وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجار في خاركوف.
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روسيا

القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية في مقاطعة خاركوف

05:37 GMT 10.05.2024 (تم التحديث: 06:04 GMT 10.05.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية هاجمت مستودعات ذخيرة ومواقع للأفراد في خاركوف ومقاطعة خاركوف.
وقال ليبيديف: "يقولون في خاركوف: في 3:20، وقعت انفجارات شديدة في المنطقة الغربية من المقاطعة. وأطلقت صفارات الإنذار، وهرعت سيارات الإسعاف إلى الجزء الغربي من المدينة".
ووفقًا له، في ذلك الوقت كان هناك إطلاق صاروخ دفاع جوي أوكراني وبعد دقيقة واحدة وقع انفجار قوي.

وأشار إلى أنه، سمع انفجار آخر في خاركوف الساعة 3:50 في نفس الاتجاه تقريبا، لكنه أقل قوة.

ووفقا له، فإن القوات المسلحة استهدفت بقنابل شديدة الانفجار مدينة ديرغاتشي - إحدى ضواحي خاركوف اليوم الجمعة الساعة 4:00.

وأوضج ليبيديف أن الكثير من القوات المسلحة الأوكرانية ومعداتها تم نقلها إلى ديرغاتشي، وتم نقل الشرطة المحلية إلى خاركوف، وأصبحت ديرغاتشي الآن تحت السيطرة الكاملة للجيش الأوكراني.

ووفقًا له، حدثت ضربة قوية في بلدة فولتشانسك، التي تقع تقريبًا على الحدود مع مقاطعة بيلغورود.

وأوضح أنه تم استهداف منطقة كلوغينو – باشكيروفكا في مدينة تشوغيف في الساعة 3:30 صباحًا، حيث أصاب الهجوم ساحة التدريب.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجار في خاركوف.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
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بدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي، بحسب السلطات الروسية، كان وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية.

ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد..

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجار في خاركوف.
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