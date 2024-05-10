https://sputnikarabic.ae/20240510/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-عسكرية-في-مقاطعة-خاركوف-1088699596.html

القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية في مقاطعة خاركوف

القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية في مقاطعة خاركوف

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية هاجمت مستودعات ذخيرة ومواقع للأفراد في خاركوف ومقاطعة خاركوف. 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T05:37+0000

2024-05-10T05:37+0000

2024-05-10T06:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف: "يقولون في خاركوف: في 3:20، وقعت انفجارات شديدة في المنطقة الغربية من المقاطعة. وأطلقت صفارات الإنذار، وهرعت سيارات الإسعاف إلى الجزء الغربي من المدينة".ووفقًا له، في ذلك الوقت كان هناك إطلاق صاروخ دفاع جوي أوكراني وبعد دقيقة واحدة وقع انفجار قوي.ووفقا له، فإن القوات المسلحة استهدفت بقنابل شديدة الانفجار مدينة ديرغاتشي - إحدى ضواحي خاركوف اليوم الجمعة الساعة 4:00.ووفقًا له، حدثت ضربة قوية في بلدة فولتشانسك، التي تقع تقريبًا على الحدود مع مقاطعة بيلغورود.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجار في خاركوف.بدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي، بحسب السلطات الروسية، كان وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجار في خاركوف.

https://sputnikarabic.ae/20240510/تدمير-3-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-الروسية-دون-وقوع-إصابات-1088697940.html

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