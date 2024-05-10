https://sputnikarabic.ae/20240510/تدمير-3-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-الروسية-دون-وقوع-إصابات-1088697940.html
تدمير 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات
تدمير 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الجمعة، عن تدمير ثلاث طائرات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي في المقاطعة الواقعة غرب... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T00:00+0000
2024-05-10T00:00+0000
2024-05-10T00:00+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان على "تلغرام": "تم التصدي لمحاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة. وتم تدمير 3 طائرات مسيّرة فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأشار إلى أن خدمات العمليات والطوارئ وصلت على الفور إلى مكان الحادث وتعمل هناك.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240509/عمدة-موسكو-يعلن-صد-هجوم-لطائرة-مسيرة-حلقت-باتجاه-العاصمة-الروسية-1088697808.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
تدمير 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الجمعة، عن تدمير ثلاث طائرات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي في المقاطعة الواقعة غرب روسيا ، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوغوماز في بيان على "تلغرام": "تم التصدي لمحاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة. وتم تدمير 3 طائرات مسيّرة فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأشار إلى أن خدمات العمليات والطوارئ وصلت على الفور إلى مكان الحادث وتعمل هناك.
وتستهدف القوات الأوكرانية
، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.