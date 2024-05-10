https://sputnikarabic.ae/20240510/بوتين-يقترح-إعادة-ترشيح-ميخائيل-ميشوستين-لمنصب-رئاسة-الوزراء-1088698466.html
بوتين يقترح إعادة ترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئاسة الوزراء
بوتين يقترح إعادة ترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئاسة الوزراء
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم إلى مجلس الدوما اقتراح لإعادة ترشيح ميخائيل... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T03:29+0000
2024-05-10T03:29+0000
2024-05-10T03:29+0000
فلاديمير بوتين
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أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وكتب فولودين على قناة تيليغرام: "قدم الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين إلى مجلس الدوما اقتراحا بشأن ترشيح ميخائيل فلاديميروفيتش ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء".وأضاف المسؤول الروسي أنه من المهم الحصول على إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالديمغرافيا والسيادة التكنولوجية والتنمية الاقتصادية وقدرات الدفاع عند مناقشة ترشيح المرشح لمنصب رئيس الوزراء.وسيتم مناقشة ترشيح المرشح لمنصب رئيس الوزراء في جميع المجموعات البرلمانية، وسيبدأ جلسة مجلس الدوما الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت موسكو (11:00 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لفولودين.وأضاف أن ميشوستين سيقدم تقريراً أولاً إلى المجلس المصغر وسيجيب على الأسئلة التي يطرحها النواب، وسيتم التصويت على الترشيح بعد ذلك.وأدى بوتين اليمين الدستورية رئيسا لروسيا في الكرملين يوم الثلاثاء الماضي، وسيتولى الرئيس الروسي المنصب للسنوات الست المقبلة حتى عام 2030. بعد تنصيبه، واستقالت الحكومة الروسية برئاسة ميشوستين وفقاً للقانون. وسيتم الموافقة على ترشيح ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء في جلسة مجلس الدوما لاحقاً يوم الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20240507/بوتين-يوقع-مرسوم-استقالة-الحكومة-الروسية-1088603947.html
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فلاديمير بوتين, الحكومة الروسية, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, الحكومة الروسية, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
بوتين يقترح إعادة ترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئاسة الوزراء
صرح رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم إلى مجلس الدوما اقتراح لإعادة ترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئاسة الوزراء.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب فولودين على قناة تيليغرام: "قدم الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين إلى مجلس الدوما اقتراحا بشأن ترشيح ميخائيل فلاديميروفيتش ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء".
وأضاف المسؤول الروسي أنه من المهم الحصول على إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالديمغرافيا والسيادة التكنولوجية والتنمية الاقتصادية وقدرات الدفاع عند مناقشة ترشيح المرشح لمنصب رئيس الوزراء.
وسيتم مناقشة ترشيح المرشح لمنصب رئيس الوزراء في جميع المجموعات البرلمانية، وسيبدأ جلسة مجلس الدوما الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت موسكو (11:00 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لفولودين.
وأضاف أن ميشوستين سيقدم تقريراً أولاً إلى المجلس المصغر وسيجيب على الأسئلة التي يطرحها النواب، وسيتم التصويت على الترشيح بعد ذلك.
وأدى بوتين اليمين الدستورية رئيسا لروسيا في الكرملين يوم الثلاثاء الماضي، وسيتولى الرئيس الروسي المنصب للسنوات الست المقبلة حتى عام 2030. بعد تنصيبه، واستقالت الحكومة الروسية برئاسة ميشوستين
وفقاً للقانون. وسيتم الموافقة على ترشيح ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء في جلسة مجلس الدوما لاحقاً يوم الجمعة.