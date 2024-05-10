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https://sputnikarabic.ae/20240510/زلزال-بقوة-58-درجة-يضرب-تايوان-فيديو-1088703501.html
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب تايوان... فيديو
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب تايوان... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تايوان، اليوم الجمعة، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T09:00+0000
2024-05-10T09:00+0000
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وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الزلزال وقع قبالة ساحل مقاطعة هوالين، على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).فيما أفادت وسائل الإعلام في وقت سابق اليوم، أن 3 زلازل، تراوحت قوتها من 4.1 إلى 5.1 درجة، ساحل مقاطعة "هوالين" في شرق تايوان، بفارق زمني 5 دقائق.ولم ترد أي أنباء فورية عن وقوع أضرار ولا إصابات. وكانت تايوان قد تعرضت لزلزال مدمر بقوة 7.4 درجة في أبريل/نيسان الماضي وأسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 1155 آخرين.وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية حينها، إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 1999، عندما قتل آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص ودمّر كليا أو جزئيا 50 ألف مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.وتتعرض تايوان لزلازل نظرا لوقوعها في منطقة "حزام النار" التي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.
https://sputnikarabic.ae/20240403/مشاهد-مؤثرة-لأقوى-زلزال-شهدته-تايوان-منذ-25-عاما-صور-وفيديو--1087638344.html
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زلزال, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زلزال, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب تايوان... فيديو

09:00 GMT 10.05.2024
© AFP 2023 / Sam Yehيُظهر منظر جوي جسر كاوليا المنهار في مقاطعة هوالين بشرق تايوان في 19 سبتمبر 2022، في أعقاب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة في 18 سبتمبر.
يُظهر منظر جوي جسر كاوليا المنهار في مقاطعة هوالين بشرق تايوان في 19 سبتمبر 2022، في أعقاب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة في 18 سبتمبر. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© AFP 2023 / Sam Yeh
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تايوان، اليوم الجمعة، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الزلزال وقع قبالة ساحل مقاطعة هوالين، على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).
فيما أفادت وسائل الإعلام في وقت سابق اليوم، أن 3 زلازل، تراوحت قوتها من 4.1 إلى 5.1 درجة، ساحل مقاطعة "هوالين" في شرق تايوان، بفارق زمني 5 دقائق.
ولم ترد أي أنباء فورية عن وقوع أضرار ولا إصابات.
وكانت تايوان قد تعرضت لزلزال مدمر بقوة 7.4 درجة في أبريل/نيسان الماضي وأسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 1155 آخرين.
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وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية حينها، إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 1999، عندما قتل آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص ودمّر كليا أو جزئيا 50 ألف مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.
وتتعرض تايوان لزلازل نظرا لوقوعها في منطقة "حزام النار" التي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.
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