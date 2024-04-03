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https://sputnikarabic.ae/20240403/مشاهد-مؤثرة-لأقوى-زلزال-شهدته-تايوان-منذ-25-عاما-صور-وفيديو--1087638344.html
مشاهد مؤثرة لأقوى زلزال تشهده تايوان منذ 25 عاما... صور وفيديو
مشاهد مؤثرة لأقوى زلزال تشهده تايوان منذ 25 عاما... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
سجلت عدسات الكاميرات مشاهد مرعبة خلال الزلزال الذي ضرب تايوان، اليوم الأربعاء، وتسبب بسقوط 7 قتلى وتسجيل 736 إصابة. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T09:02+0000
2024-04-03T09:06+0000
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زلزال
أخبار تايوان
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ومن أكثر المشاهد المثيرة في الزلزال هو ميلان أحد الأبنية بشكل كبير على إحدى قواعده السفلية من دون أن يسقط بشكل كامل.ورصدت عدسات الكاميرات أيضا لحظات للزلزال في محطات القطار والأماكن العامة الأخرى، والتي حاول المواطنون فيها تجنب السقوط نتيجة للهزات العنيفة.وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب سواحل تايوان 7.4 درجة، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء عدة من العاصمة وبعض المدن.وأصدرت السلطات تحذيرًا من حدوث أمواج مدّ عاتية (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين.وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 1999، عندما قتل آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص ودمّر كليًا أو جزئيًا 50 ألف مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.
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العالم, زلزال, أخبار تايوان
العالم, زلزال, أخبار تايوان

مشاهد مؤثرة لأقوى زلزال تشهده تايوان منذ 25 عاما... صور وفيديو

09:02 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 09:06 GMT 03.04.2024)
© Photo / twitterبناء ينهار بشكل جزئي خلال زلزال تايوان
بناء ينهار بشكل جزئي خلال زلزال تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© Photo / twitter
تابعنا عبر
سجلت عدسات الكاميرات مشاهد مرعبة خلال الزلزال الذي ضرب تايوان، اليوم الأربعاء، وتسبب بسقوط 7 قتلى وتسجيل 736 إصابة.
ومن أكثر المشاهد المثيرة في الزلزال هو ميلان أحد الأبنية بشكل كبير على إحدى قواعده السفلية من دون أن يسقط بشكل كامل.
ورصدت عدسات الكاميرات أيضا لحظات للزلزال في محطات القطار والأماكن العامة الأخرى، والتي حاول المواطنون فيها تجنب السقوط نتيجة للهزات العنيفة.
وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب سواحل تايوان 7.4 درجة، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء عدة من العاصمة وبعض المدن.
وأصدرت السلطات تحذيرًا من حدوث أمواج مدّ عاتية (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 1999، عندما قتل آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص ودمّر كليًا أو جزئيًا 50 ألف مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.
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