مشاهد مؤثرة لأقوى زلزال تشهده تايوان منذ 25 عاما... صور وفيديو
09:02 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 09:06 GMT 03.04.2024)
© Photo / twitterبناء ينهار بشكل جزئي خلال زلزال تايوان
© Photo / twitter
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سجلت عدسات الكاميرات مشاهد مرعبة خلال الزلزال الذي ضرب تايوان، اليوم الأربعاء، وتسبب بسقوط 7 قتلى وتسجيل 736 إصابة.
ومن أكثر المشاهد المثيرة في الزلزال هو ميلان أحد الأبنية بشكل كبير على إحدى قواعده السفلية من دون أن يسقط بشكل كامل.
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان إلى 7 وفيات و736 إصابة حسبما أفادت وسائل إعلام محلية pic.twitter.com/qz7UJbGQJv— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 3, 2024
ورصدت عدسات الكاميرات أيضا لحظات للزلزال في محطات القطار والأماكن العامة الأخرى، والتي حاول المواطنون فيها تجنب السقوط نتيجة للهزات العنيفة.
لقطات تظهر انهيار أبنية متعددة الطوابق قرب مركز الزلزال في تايوان pic.twitter.com/3jPkxohsSj— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 3, 2024
وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب سواحل تايوان 7.4 درجة، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء عدة من العاصمة وبعض المدن.
لحظات مخيفة .. مشاهد للحظة وقوع زلزال تايوان pic.twitter.com/6fKZCqCatL— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 3, 2024
وأصدرت السلطات تحذيرًا من حدوث أمواج مدّ عاتية (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين.
وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 1999، عندما قتل آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص ودمّر كليًا أو جزئيًا 50 ألف مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.
وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 1999، عندما قتل آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص ودمّر كليًا أو جزئيًا 50 ألف مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.