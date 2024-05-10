https://sputnikarabic.ae/20240510/طبيبة-تتحدث-هن-الأصل-المحتمل-لمرض-لايم-من-المختبرات-الأمريكية-1088704960.html
طبيبة تتحدث عن الأصل المحتمل لمرض "لايم" من المختبرات الأمريكية
طبيبة تتحدث عن الأصل المحتمل لمرض "لايم" من المختبرات الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرحت مؤلف الكتب في العلوم الطبية، كريس نيوباي، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن يكون أصل مرض لايم، الذي ينتقل عن طريق القراد، من المختبرات... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T10:14+0000
2024-05-10T10:14+0000
2024-05-10T10:28+0000
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وقالت نيوباي: "لم يكن مرض لايم مشكلة حتى ذروة برنامج الأسلحة البيولوجية في الولايات المتحدة في منتصف السبعينيات. كان هناك هذه الأمراض الثلاثة المخيفة: التهاب المفاصل لايم، وحمى الجبال الصخرية المبقعة، ثم كان هناك طفيلي يسمى البابيزيا". وأوضحت أنه يمكن أن يكون هناك رد فعل عكسي و"عواقب غير مقصودة" عند محاولة خلق ميكروبات جديدة في القراد.مرض لايم هو مرض معدٍ تسببه بكتيريا "Borrelia burgdorferi" وينتقل عن طريق القراد الأيل . وبحسب المعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني للمراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC)، فإن هذا المرض يصيب حوالي 476 ألف شخص في البلاد كل عام.
https://sputnikarabic.ae/20240216/مجلس-الأمن-الروسي-نشعر-بالقلق-من-أنشطة-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-1086123977.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
طبيبة تتحدث عن الأصل المحتمل لمرض "لايم" من المختبرات الأمريكية
10:14 GMT 10.05.2024 (تم التحديث: 10:28 GMT 10.05.2024)
صرحت مؤلف الكتب في العلوم الطبية، كريس نيوباي، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن يكون أصل مرض لايم، الذي ينتقل عن طريق القراد، من المختبرات البيولوجية الأمريكية.
وقالت نيوباي: "لم يكن مرض لايم مشكلة حتى ذروة برنامج الأسلحة البيولوجية في الولايات المتحدة في منتصف السبعينيات. كان هناك هذه الأمراض الثلاثة المخيفة: التهاب المفاصل لايم، وحمى الجبال الصخرية المبقعة، ثم كان هناك طفيلي يسمى البابيزيا".
ووصفت نيوبي هذه الأسلحة البيولوجية بأنها "السلاح الخفي المثالي" و"القنبلة النووية للفقراء".
وأوضحت أنه يمكن أن يكون هناك رد فعل عكسي و"عواقب غير مقصودة" عند محاولة خلق ميكروبات جديدة في القراد.
مرض لايم هو مرض معدٍ تسببه بكتيريا "Borrelia burgdorferi" وينتقل عن طريق القراد الأيل .
وبحسب المعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني للمراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC)، فإن هذا المرض يصيب حوالي 476 ألف شخص في البلاد كل عام.