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قائد الجيش السوداني يوجه بإدراج أكبر عدد ممكن من المطارات في القائمة الدولية
قائد الجيش السوداني يوجه بإدراج أكبر عدد ممكن من المطارات في القائمة الدولية
سبوتنيك عربي
وجه رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، بإدراج أكبر عدد ممكن من المطارات في قائمة المطارات الدولية 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T09:05+0000
2024-05-10T09:05+0000
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وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن توجيهات البرهان جاءت اليوم خلال زيارته لولاية نهر النيل، سير العمل في تأهيل وتحديث وصيانة مطار عطبرة ليصبح دولياً وفقاً للمواصفات المطلوبة.⁠وأمر البرهان بمضاعفة الجهود لافتتاح مطار عطبرة خلال العام الجاري باعتباره مشروعا استراتيجيا يحقق المصالح الداخلية والخارجية، وشدد البرهان على ضرورة أن تكون مواصفات المطار مطابقة للمعايير المتبعة في المنظمة العالمية للطيران المدني.واطلع قائد الجيش السوداني على سير العمل في الصالات الجديدة وعمليات تأهيل المدرج بالمواصفات المطلوبة وأجهزة الملاحة الجوية بالمطار بما يعزز عمليات الصادر والوارد لسد حاجة البلاد في كافة المجالات.وكان عبد الفتاح البرهان قد وصل، يوم السبت الماضي، إلى العاصمة التركية أنقرة، لتشييع جثمان نجله، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي، إثر حادث مروري.وقال موقع "السوداني"، إن "نائب الرئيس التركي، كان في استقبال البرهان، لدى وصوله إلى العاصمة التركية، تمهيدا لتشييع جثمان محمد البرهان".وفي وقت سابق، نعت الأمانة العامة لمجلس السيادة السوداني والعاملين به، محمد عبد الفتاح البرهان، ابن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الذي توفي يوم أمس الجمعة في العاصمة التركية.جاء ذلك إثر تعرض محمد البرهان لحادث سير أثناء قيادته دراجته النارية بالعاصمة التركية أنقرة، في شهر مارس/ آذار الماضي، وقد تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة آنذاك.وأفاد موقع "أخبار السودان"، بأن الحادث وقع أثناء قيادة نجل البرهان، دراجة نارية في شارع "كيراز" بمنطقة كيزلج، بالقرب من جامعة أتيليم الخاصة في أنقرة، حيث اصطدم بمركبة تجارية خفيفة كانت تسير أمامه.وتسبب الاصطدام في إلقاء محمد فتح الرحمن، لأمتار بسبب شدة الارتطام، ليسقط على الأرض على مسافة بعيدة، ما تسبب في إخضاعه لعملية جراحية خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240509/السودان-يطالب-إثيوبيا-بمعاملة-رعاياه-لديها-بالمثل----1088658265.html
https://sputnikarabic.ae/20240503/السودان-موجات-نزوح-جديدة-في-الفاشر-بسبب-الاشتباكات-المسلحة-1088508043.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار

قائد الجيش السوداني يوجه بإدراج أكبر عدد ممكن من المطارات في القائمة الدولية

09:05 GMT 10.05.2024
© AFP 2023 / -قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يصل إلى مدينة بورتسودان الساحلية لأول مرة منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في شهر أبريل، 27 أغسطس/ آب 2023
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يصل إلى مدينة بورتسودان الساحلية لأول مرة منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في شهر أبريل، 27 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© AFP 2023 / -
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وجه رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، بإدراج أكبر عدد ممكن من المطارات في قائمة المطارات الدولية
وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن توجيهات البرهان جاءت اليوم خلال زيارته لولاية نهر النيل، سير العمل في تأهيل وتحديث وصيانة مطار عطبرة ليصبح دولياً وفقاً للمواصفات المطلوبة.
⁠وأمر البرهان بمضاعفة الجهود لافتتاح مطار عطبرة خلال العام الجاري باعتباره مشروعا استراتيجيا يحقق المصالح الداخلية والخارجية، وشدد البرهان على ضرورة أن تكون مواصفات المطار مطابقة للمعايير المتبعة في المنظمة العالمية للطيران المدني.
واطلع قائد الجيش السوداني على سير العمل في الصالات الجديدة وعمليات تأهيل المدرج بالمواصفات المطلوبة وأجهزة الملاحة الجوية بالمطار بما يعزز عمليات الصادر والوارد لسد حاجة البلاد في كافة المجالات.
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وكان عبد الفتاح البرهان قد وصل، يوم السبت الماضي، إلى العاصمة التركية أنقرة، لتشييع جثمان نجله، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي، إثر حادث مروري.
وقال موقع "السوداني"، إن "نائب الرئيس التركي، كان في استقبال البرهان، لدى وصوله إلى العاصمة التركية، تمهيدا لتشييع جثمان محمد البرهان".
وفي وقت سابق، نعت الأمانة العامة لمجلس السيادة السوداني والعاملين به، محمد عبد الفتاح البرهان، ابن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الذي توفي يوم أمس الجمعة في العاصمة التركية.
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جاء ذلك إثر تعرض محمد البرهان لحادث سير أثناء قيادته دراجته النارية بالعاصمة التركية أنقرة، في شهر مارس/ آذار الماضي، وقد تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة آنذاك.
وأفاد موقع "أخبار السودان"، بأن الحادث وقع أثناء قيادة نجل البرهان، دراجة نارية في شارع "كيراز" بمنطقة كيزلج، بالقرب من جامعة أتيليم الخاصة في أنقرة، حيث اصطدم بمركبة تجارية خفيفة كانت تسير أمامه.
وتسبب الاصطدام في إلقاء محمد فتح الرحمن، لأمتار بسبب شدة الارتطام، ليسقط على الأرض على مسافة بعيدة، ما تسبب في إخضاعه لعملية جراحية خطيرة.
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