https://sputnikarabic.ae/20240510/محاولة-اختطاف-فاشلة-لسفينة-قبالة-سواحل-اليمن-1088705117.html
محاولة اختطاف فاشلة لسفينة قبالة سواحل اليمن
محاولة اختطاف فاشلة لسفينة قبالة سواحل اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أنها تلقت تقريرا عن محاولة اختطاف فاشلة لسفينة على بعد 195 ميلا بحريا إلى الشرق من عدن في اليمن. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T10:27+0000
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ونقلت الهيئة عن ربان السفينة، قوله إن زورقا صغيرا اقترب وكان على متنه 5 أو 6 مسلحين، ومعهم سلالم لاعتلاء السفينة.وأضافت أن المسلحين في الزورق أطلقوا النار أولا على السفينة، لكن فريقا أمنيا على متنها رد بإطلاق النار أيضا، مما أجبر الزورق على التراجع.ووفقا لبيان الهيئة، فإن السفينة وطاقمها بخير وأنها تواصل رحلتها إلى الميناء التالي. ومنذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة، استهدفت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) أكثر من 100 سفينة تجارية أو عسكرية في البحر الأحمر أو خليج عدن، في إطار تعبيرهم عن "الاحتجاج على حرب غزة ودعم واشنطن لإسرائيل".وكإجراء مضاد، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم من دول أخرى، ضربات جوية مشتركة لتدمير قدرات الحوثيين في اليمن.كما أطلقت الولايات المتحدة عملية بحرية دفاعية، أطلق عليها اسم "حارس الازدهار"، مع أكثر من 20 دولة شريكة، للدفاع عن السفن التجارية في البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20240508/الجيش-الأمريكي-أنصار-الله-أطلقت-3-مسيرات-وصاروخا-باليستيا-فوق-خليج-عدن-1088629562.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
محاولة اختطاف فاشلة لسفينة قبالة سواحل اليمن
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أنها تلقت تقريرا عن محاولة اختطاف فاشلة لسفينة على بعد 195 ميلا بحريا إلى الشرق من عدن في اليمن.
ونقلت الهيئة عن ربان السفينة، قوله إن زورقا صغيرا اقترب وكان على متنه 5 أو 6 مسلحين، ومعهم سلالم لاعتلاء السفينة.
وأضافت أن المسلحين في الزورق أطلقوا النار أولا على السفينة، لكن فريقا أمنيا على متنها رد بإطلاق النار أيضا، مما أجبر الزورق على التراجع.
ووفقا لبيان الهيئة، فإن السفينة وطاقمها بخير وأنها تواصل رحلتها إلى الميناء التالي.
ومنذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة، استهدفت جماعة "أنصار الله
" اليمنية (الحوثيين) أكثر من 100 سفينة تجارية أو عسكرية في البحر الأحمر أو خليج عدن، في إطار تعبيرهم عن "الاحتجاج على حرب غزة ودعم واشنطن لإسرائيل".
وكإجراء مضاد، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم من دول أخرى، ضربات جوية مشتركة لتدمير قدرات الحوثيين في اليمن.
كما أطلقت الولايات المتحدة
عملية بحرية دفاعية، أطلق عليها اسم "حارس الازدهار"، مع أكثر من 20 دولة شريكة، للدفاع عن السفن التجارية في البحر الأحمر.