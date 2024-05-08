https://sputnikarabic.ae/20240508/الجيش-الأمريكي-أنصار-الله-أطلقت-3-مسيرات-وصاروخا-باليستيا-فوق-خليج-عدن-1088629562.html

الجيش الأمريكي: "أنصار الله" أطلقت 3 مسيرات وصاروخا باليستيا فوق خليج عدن

الجيش الأمريكي: "أنصار الله" أطلقت 3 مسيرات وصاروخا باليستيا فوق خليج عدن

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأربعاء، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أطلقت 3 طائرات مسيرة من اليمن وصاروخًا باليستيًا فوق خليج عدن دون... 08.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-08T03:15+0000

2024-05-08T03:15+0000

2024-05-08T03:15+0000

الجيش الأمريكي

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها عبر منصة "إكس": "بين الساعة 11:02 مساءً تقريبًا والساعة 11:48 مساءً تقريبًا. (بتوقيت صنعاء) في 6 أيار/مايو، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران ثلاثة مسيرات فوق خليج عدن من مناطق سيطرتهم في اليمن. نجحت سفينة تابعة للتحالف في الاشتباك مع طائرة بدون طيار، واشتبكت قوات القيادة المركزية الأميركية بنجاح مع المسيرة الثانية، وتحطمت الأخيرة في خليج عدن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".وأضافت: "في حوالي الساعة 5:02 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 7 أيار/مايو، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن فوق خليج عدن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".وتابع البيان: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".وقبل أيام أعلنت جماعة أنصار الله توسيع نطاق عملياتها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل البحر الأبيض المتوسط، متوعدة بفرض عقوبات على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بإسرائيل، حال شنت الأخيرة عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.وكشف زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، عن ارتفاع إجمالي عدد السفن المستهدفة من الجماعة منذ بدء هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، المتضامنة مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى 107 سفن، مهدداً بالانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل والولايات المتحدة حال استمرار "العدوان" على قطاع غزة.وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.

https://sputnikarabic.ae/20240505/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إحباط-أنشطة-استخبارية-أمريكية-وإسرائيلية-1088559673.html

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الجيش الأمريكي, أنصار الله