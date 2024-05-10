https://sputnikarabic.ae/20240510/محمد-صلاح-يخرج-من-قائمة-المرشحين-لجائزة-أفضل-لاعب-في-موسم-الدوري-الإنجليزي-1088710200.html
محمد صلاح يخرج من قائمة المرشحين لجائزة "أفضل لاعب" في موسم الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يخرج من قائمة المرشحين لجائزة "أفضل لاعب" في موسم الدوري الإنجليزي
سبوتنيك عربي
أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن قائمة مرشحيها لجائزة أفضل لاعب في موسم 2023-2024، والتي لم تشمل اللاعب المصري الدولي ونجم فريق "ليفربول"،... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T13:52+0000
2024-05-10T13:52+0000
2024-05-10T13:52+0000
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وتضمّنت القائمة 8 لاعبين مرشحين للجائزة، هم مهاجما نادي "مانشستر سيتي" إرلينغ هالاند وفيل فودن ، ومهاجم "نيوكاسل يونايتد" ألكسندر إيساك، وقائد ولاعب وسط "أرسنال" مارتن أوديغارد وزميله ديكلان رايس، بالإضافة إلى مدافع وقائد "ليفربول" فيرغيل فان دايك، وهداف "تشيلسي" كول بالمر، ومهاجم "أستون فيلا" أولي واتكنز.وخرج محمد صلاح من القائمة، على الرغم من تسجيله 18 هدف، وخوضه نصف موسم رائع مع نادي "ليفربول"، قبل أن يتأثر بإصابته مع المنتخب المصري لكرة القدم، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مطلع العام الحالي.وكان محمد صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2017-2018، وهو حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري، بفارق 7 أهداف خلف المتصدر، إرلينغ هالاند، كما أنه يحتل المركز الرابع في ترتيب أفضل صناع الأهداف برصيد 10 تمريرات حاسمة، بفارق تمريرتين خلف المتصدر، أولي واتكنز.وفي مطلع الشهر الجاري، أفادت تقارير بريطانية بأنه مع اقتراب عقد الدولي المصري محمد صلاح، من الانتهاء لم يبق أمام النادي الإنجليزي "ليفربول" سوى 4 خيارات لحسم مستقبله مع الفريق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كرة القدم, رياضة, الأخبار, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
أخبار كرة القدم, رياضة, الأخبار, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يخرج من قائمة المرشحين لجائزة "أفضل لاعب" في موسم الدوري الإنجليزي
أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن قائمة مرشحيها لجائزة أفضل لاعب في موسم 2023-2024، والتي لم تشمل اللاعب المصري الدولي ونجم فريق "ليفربول"، محمد صلاح.
وتضمّنت القائمة 8 لاعبين مرشحين للجائزة، هم مهاجما نادي "مانشستر سيتي" إرلينغ هالاند وفيل فودن ، ومهاجم "نيوكاسل يونايتد" ألكسندر إيساك، وقائد ولاعب وسط "أرسنال" مارتن أوديغارد وزميله ديكلان رايس، بالإضافة إلى مدافع وقائد "ليفربول" فيرغيل فان دايك، وهداف "تشيلسي" كول بالمر، ومهاجم "أستون فيلا" أولي واتكنز.
وخرج محمد صلاح من القائمة، على الرغم من تسجيله 18 هدف، وخوضه نصف موسم رائع مع نادي "ليفربول"، قبل أن يتأثر بإصابته مع المنتخب المصري لكرة القدم، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مطلع العام الحالي.
وكان محمد صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2017-2018، وهو حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري، بفارق 7 أهداف خلف المتصدر، إرلينغ هالاند، كما أنه يحتل المركز الرابع في ترتيب أفضل صناع الأهداف برصيد 10 تمريرات حاسمة، بفارق تمريرتين خلف المتصدر، أولي واتكنز.
وفي مطلع الشهر الجاري، أفادت تقارير بريطانية بأنه مع اقتراب عقد الدولي المصري محمد صلاح، من الانتهاء لم يبق أمام النادي الإنجليزي "ليفربول" سوى 4 خيارات
لحسم مستقبله مع الفريق.