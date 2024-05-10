https://sputnikarabic.ae/20240510/مستشار-بريطاني-الغرب-يظهر-حماقته-لبوتين-من-خلال-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية-1088699278.html

مستشار بريطاني: الغرب يظهر حماقته لبوتين من خلال الاستيلاء على الأصول الروسية

مستشار بريطاني: الغرب يظهر حماقته لبوتين من خلال الاستيلاء على الأصول الروسية

سبوتنيك عربي

صرح المستشار الخاص السابق لرئيس الوزراء البريطاني (بوريس جونسون) دومينيك كامينغز، أن الدرس الوحيد الذي يمكن أن يلقنه الغرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال... 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T05:33+0000

2024-05-10T05:33+0000

2024-05-10T05:38+0000

روسيا

العالم

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وقال كامينغز: "ما الدرس الذي علمناه لـ(بوتين)؟، تحاول أمريكا الآن بشكل أكثر نشاطًا مصادرة أصول روسيا، وتدفع بعقوباتها إلى إنشاء أنظمة مالية بديلة (غربية ) مثل هذه الإجراءات يمكن أن تعلم بوتين درسا واحدا فقط، وهو أننا أغبياء".يعتقد المستشار السابق أن رئيس الوزراء البريطاني وغيره من السياسيين الغربيين ارتكبوا خطأً فادحاً بعدم الاستجابة لتحذيرات الرئيس الروسي بشأن عواقب توسع الناتو شرقاً. ووفقا لكامينغز، فإن الصراع في أوكرانيا لم يكن سوى وسيلة لجونسون لتحقيق "أوهامه" حول وضع تشرشل الجديد.وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون يمنح مصادرة الأصول الروسية في الولايات المتحدة لتلبية احتياجات استعادة أوكرانيا. يمنح ما يسمى بقانون الريبو الرئيس سلطة اتخاذ قرار بمصادرة الأصول الروسية الموجودة في الولايات المتحدة دون موافقة الكونغرس.ويناقش الاتحاد الأوروبي سبل استخدام الأصول المجمدة لدى روسيا لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا. وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع المعزول" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.ووصفت وزارة الخارجية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية

https://sputnikarabic.ae/20240508/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-استخدام-الأصول-الروسية-لمساعدة-نظام-كييف-عسكريا---1088646791.html

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