https://sputnikarabic.ae/20240508/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-استخدام-الأصول-الروسية-لمساعدة-نظام-كييف-عسكريا---1088646791.html

الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام الأصول الروسية لمساعدة نظام كييف عسكريا

الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام الأصول الروسية لمساعدة نظام كييف عسكريا

سبوتنيك عربي

ذكرت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقوا مبدئيا في اجتماع يوم الأربعاء، على قرار لاستخدام... 08.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-08T14:27+0000

2024-05-08T14:27+0000

2024-05-08T14:27+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقالت الرئاسة البلجيكية على شبكة "إكس" في بيان: "اتفق الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي مبدئيا على إجراءات تتعلق بالعائدات من الأصول الروسية المجمدة، وستستخدم الأموال لدعم أوكرانيا وإعادة إعمارها والدفاع العسكري".وفي نهاية مارس/آذار الفائت، قدمت المفوضية الأوروبية ورئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إلى دول الاتحاد الأوروبي اقتراحهما باستخدام عائدات الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا .وتخطط بروكسل في عام 2024 لإنفاق 90% من الإيرادات المستلمة على إمدادات الأسلحة إلى كييف، وذلك وفقًا للمفوضية الأوروبية.وقال شولتس في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى لاتفيا: "لدينا إجماع في أوروبا على أننا نريد استخدام المكاسب غير المتوقعة من الأصول الروسية المجمدة، وهذا مبلغ كبير يصل إلى عدة مليارات من اليورو سنويا".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة "مسمار في نعش" النظام الاقتصادي الغربي برمته في المستقبل.إعلام: مجموعة السبع توقفت عن مناقشة المصادرة الكاملة للأصول الروسيةوأضاف: "بالطبع، سيبدأ المستثمرون الأجانب، والحكومات الأجنبية التي تحتفظ بممتلكاتها في أصول هذه الدول، من الآن فصاعدًا في التفكير عشر مرات قبل استثمار أموالهم. ستختفي الموثوقية. بين عشية وضحاها، بقرار واحد غبي وغير مدروس. سيستغرق الأمر عقودًا، إن لم يكن أكثر للتعافي".وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير/ شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.

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