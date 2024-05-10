https://sputnikarabic.ae/20240510/مقتل-5-مسلحين-على-أحد-مداخل-قاعدة-نفطية-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا--1088716633.html
مقتل 5 مسلحين على أحد مداخل قاعدة "نفطية" للجيش الأمريكي شرقي سوريا
مقتل 5 مسلحين على أحد مداخل قاعدة "نفطية" للجيش الأمريكي شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه قتل 5 مسلحين موالين للجيش الأمريكي، وأصيب 8 آخرون بتفجير عبوة ناسفة أمام أحد مداخل قاعدة للجيش الأمريكي في ريف دير الزور، شرقي سوريا. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T17:10+0000
2024-05-10T17:10+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة دورية لما يسمى "قوات الكوماندوز" في ميليشيا "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في بلدة "الشحيل" التي تعد البوابة الشرقية للقاعدة اللاشرعية التي تتخذها قوات الاحتلال الأمريكي وحلفاؤه مما يسمى "التحالف الدولي" في حقل العمر النفطي، في ريف المحافظة الشرقي.وأكد المراسل أن الانفجار الذي استهدف الدورية، عصر اليوم الجمعة، أثناء مرورها على حاجز تابع لـ "قسد"، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 5 مسلحين من الموالين للجيش الأمريكي وإصابة 8 مسلحين آخرين كانوا متواجدين على الحاجز.ويأتي الانفجار بعد ساعات من مداهمات وحملات تفتيش قامت بها قوات "قسد" بمؤازة من قوات الاحتلال الأمريكي في بلدة "الشحيل" والمناطق المحاذية لمداخل حقل "العمر" النفطي الذي تتخذه كقاعدة عسكرية لها.كما أسفر التفجير عن دمار أجزاء كبيرة من الحاجز.وعقب الانفجار، شهدت المنطقة استنفارا كبيرا لقوات الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين له، كما تم إغلاق كافة المداخل المؤدية إلى "الشحيل" مع تحليق مكثف للطيران المروحي الأمريكي فوق المنطقة، وإطلاق نار كثيف في أرجاء المنطقة وسط حالة من الهلع والذعر بين المدنيين في البلدة.كما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المشافي الخاصة بقوات "قسد"، فيما تم نقل بعض الحالات الحرجة إلى مشافي مدينة "الحسكة"، ومن المرجح أن يكون هناك زيادة في عدد القتلى والجرحى.
https://sputnikarabic.ae/20240507/الحصار-الغربي-واستمرار-الجيش-الأمريكي-بسرقة-النفط-يدفع-سوريا-إلى-الطاقة-المتجددة-1088605941.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك
مقتل 5 مسلحين على أحد مداخل قاعدة "نفطية" للجيش الأمريكي شرقي سوريا
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه قتل 5 مسلحين موالين للجيش الأمريكي، وأصيب 8 آخرون بتفجير عبوة ناسفة أمام أحد مداخل قاعدة للجيش الأمريكي في ريف دير الزور، شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة دورية لما يسمى "قوات الكوماندوز" في ميليشيا "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في بلدة "الشحيل" التي تعد البوابة الشرقية للقاعدة اللاشرعية التي تتخذها قوات الاحتلال الأمريكي وحلفاؤه مما يسمى "التحالف الدولي" في حقل العمر النفطي، في ريف المحافظة الشرقي.
وأكد المراسل أن الانفجار الذي استهدف الدورية، عصر اليوم الجمعة، أثناء مرورها على حاجز تابع لـ "قسد"، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 5 مسلحين من الموالين للجيش الأمريكي وإصابة 8 مسلحين آخرين كانوا متواجدين على الحاجز.
ويأتي الانفجار بعد ساعات من مداهمات وحملات تفتيش قامت بها قوات "قسد" بمؤازة من قوات الاحتلال الأمريكي في بلدة "الشحيل" والمناطق المحاذية لمداخل حقل "العمر" النفطي الذي تتخذه كقاعدة عسكرية لها.
كما أسفر التفجير عن دمار أجزاء كبيرة من الحاجز.
وعقب الانفجار، شهدت المنطقة استنفارا كبيرا لقوات الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين له، كما تم إغلاق كافة المداخل المؤدية إلى "الشحيل" مع تحليق مكثف للطيران المروحي الأمريكي فوق المنطقة، وإطلاق نار كثيف في أرجاء المنطقة وسط حالة من الهلع والذعر بين المدنيين في البلدة.
كما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المشافي الخاصة بقوات "قسد"، فيما تم نقل بعض الحالات الحرجة إلى مشافي مدينة "الحسكة"، ومن المرجح أن يكون هناك زيادة في عدد القتلى والجرحى.