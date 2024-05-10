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https://sputnikarabic.ae/20240510/هيئة-المعابر-بغزة-جميع-المعابر-في-قطاع-غزة-لا-تزال-مغلقة-ولم-يتم-تمرير-أية-مساعدات-1088698294.html
هيئة المعابر بغزة: جميع المعابر في قطاع غزة لا تزال مغلقة ولم يتم تمرير أية مساعدات
هيئة المعابر بغزة: جميع المعابر في قطاع غزة لا تزال مغلقة ولم يتم تمرير أية مساعدات
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة المعابر والحدود بغزة أن معابر قطاع غزة لا تزال مغلقة ولم يتم إدخال أية مساعدات منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T02:11+0000
2024-05-10T02:11+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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غزة - سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان، أمس الخميس "ردًا على تصريحات الخارجية الأميركية حول فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، تؤكد هيئة المعابر والحدود بأن معابر قطاع غزة لا زالت مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي".وأضاف البيان، أنه "لم يتم إدخال أية مساعدات لقطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري لمحافظة رفح واحتلال معبر رفح الحدودي وإغلاق معبر كرم أبو سالم".وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية "محدودة" كما وصفها، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.وبوقت سابق اليوم، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن اجتياح إسرائيل لمعبر رفح لن يحقق هدفها المتمثل في هزيمة حركة "حماس".وأضاف كيربي أن إدارة بايدن لا تزال تأمل في ألا تمضي إسرائيل في عمليتها العسكرية الكبرى في رفح، مشيرا إلى أن "واشنطن تريد أن ترى معبر رفح مفتوحا الآن، لأنه من غير المقبول أن يبقى المعبر مغلقا أمام إيصال الوقود والغذاء والمياه والدواء".وتابع كيربي "أعتقد أن الرئيس كان واضحًا تمامًا الليلة الماضية، إنهم إذا اقتحموا [إسرائيل] رفح، ودخلوا وغزوا بطريقة كبيرة، فلسيتعين عليه اتخاذ قرارات مستقبلية بشأن شحنات الأسلحة المستقبلية لإسرائيل، ولكن مرة أخرى، آمل ألا يصل الأمر إلى ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20240508/المتحدث-بإسم-هيئة-المعابر-في-غزة-لـسبوتنيك-هناك-وضع-إنساني-كارثي-في-غزة-إن-لم-يفتح-معبر-رفح-1088639141.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

هيئة المعابر بغزة: جميع المعابر في قطاع غزة لا تزال مغلقة ولم يتم تمرير أية مساعدات

02:11 GMT 10.05.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح
مساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
أعلنت هيئة المعابر والحدود بغزة أن معابر قطاع غزة لا تزال مغلقة ولم يتم إدخال أية مساعدات منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.
غزة - سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان، أمس الخميس "ردًا على تصريحات الخارجية الأميركية حول فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، تؤكد هيئة المعابر والحدود بأن معابر قطاع غزة لا زالت مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي".
معبر رفح بين قطاع غزة ومصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
المتحدث بإسم "هيئة المعابر" في غزة لـ"سبوتنيك": هناك وضع إنساني كارثي في غزة إن لم يفتح معبر رفح
8 مايو, 11:42 GMT
وأضاف البيان، أنه "لم يتم إدخال أية مساعدات لقطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري لمحافظة رفح واحتلال معبر رفح الحدودي وإغلاق معبر كرم أبو سالم".
وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية "محدودة" كما وصفها، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
وبوقت سابق اليوم، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن اجتياح إسرائيل لمعبر رفح لن يحقق هدفها المتمثل في هزيمة حركة "حماس".
وأضاف كيربي أن إدارة بايدن لا تزال تأمل في ألا تمضي إسرائيل في عمليتها العسكرية الكبرى في رفح، مشيرا إلى أن "واشنطن تريد أن ترى معبر رفح مفتوحا الآن، لأنه من غير المقبول أن يبقى المعبر مغلقا أمام إيصال الوقود والغذاء والمياه والدواء".
وتابع كيربي "أعتقد أن الرئيس كان واضحًا تمامًا الليلة الماضية، إنهم إذا اقتحموا [إسرائيل] رفح، ودخلوا وغزوا بطريقة كبيرة، فلسيتعين عليه اتخاذ قرارات مستقبلية بشأن شحنات الأسلحة المستقبلية لإسرائيل، ولكن مرة أخرى، آمل ألا يصل الأمر إلى ذلك".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة: الناس يموتون في غزة ونحن ممنوعون من مساعدتهمأمس, 21:35 GMTШлейф дыма поднимается после израильской бомбардировки к северу от Нусейрата в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل: رد "حماس" غير مقبول ويتجاوز كل الخطوط الحمراء المطلوبة أمس, 14:35 GMT
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