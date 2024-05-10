https://sputnikarabic.ae/20240510/هيئة-المعابر-بغزة-جميع-المعابر-في-قطاع-غزة-لا-تزال-مغلقة-ولم-يتم-تمرير-أية-مساعدات-1088698294.html

هيئة المعابر بغزة: جميع المعابر في قطاع غزة لا تزال مغلقة ولم يتم تمرير أية مساعدات

هيئة المعابر بغزة: جميع المعابر في قطاع غزة لا تزال مغلقة ولم يتم تمرير أية مساعدات

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة المعابر والحدود بغزة أن معابر قطاع غزة لا تزال مغلقة ولم يتم إدخال أية مساعدات منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح. 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T02:11+0000

2024-05-10T02:11+0000

2024-05-10T02:11+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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غزة - سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان، أمس الخميس "ردًا على تصريحات الخارجية الأميركية حول فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، تؤكد هيئة المعابر والحدود بأن معابر قطاع غزة لا زالت مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي".وأضاف البيان، أنه "لم يتم إدخال أية مساعدات لقطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري لمحافظة رفح واحتلال معبر رفح الحدودي وإغلاق معبر كرم أبو سالم".وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية "محدودة" كما وصفها، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.وبوقت سابق اليوم، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن اجتياح إسرائيل لمعبر رفح لن يحقق هدفها المتمثل في هزيمة حركة "حماس".وأضاف كيربي أن إدارة بايدن لا تزال تأمل في ألا تمضي إسرائيل في عمليتها العسكرية الكبرى في رفح، مشيرا إلى أن "واشنطن تريد أن ترى معبر رفح مفتوحا الآن، لأنه من غير المقبول أن يبقى المعبر مغلقا أمام إيصال الوقود والغذاء والمياه والدواء".وتابع كيربي "أعتقد أن الرئيس كان واضحًا تمامًا الليلة الماضية، إنهم إذا اقتحموا [إسرائيل] رفح، ودخلوا وغزوا بطريقة كبيرة، فلسيتعين عليه اتخاذ قرارات مستقبلية بشأن شحنات الأسلحة المستقبلية لإسرائيل، ولكن مرة أخرى، آمل ألا يصل الأمر إلى ذلك".

https://sputnikarabic.ae/20240508/المتحدث-بإسم-هيئة-المعابر-في-غزة-لـسبوتنيك-هناك-وضع-إنساني-كارثي-في-غزة-إن-لم-يفتح-معبر-رفح-1088639141.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم