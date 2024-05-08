https://sputnikarabic.ae/20240508/المتحدث-بإسم-هيئة-المعابر-في-غزة-لـسبوتنيك-هناك-وضع-إنساني-كارثي-في-غزة-إن-لم-يفتح-معبر-رفح-1088639141.html

المتحدث بإسم "هيئة المعابر" في غزة لـ"سبوتنيك": هناك وضع إنساني كارثي في غزة إن لم يفتح معبر رفح

المتحدث بإسم "هيئة المعابر" في غزة لـ"سبوتنيك": هناك وضع إنساني كارثي في غزة إن لم يفتح معبر رفح

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث بإسم "هيئة المعابر" في غزة هشام عدوان، أن "معبر رفح أغلق كلياً ومنع الجيش الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية، وفي الساعات المقبلة إن لم يتم فتح... 08.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-08T11:42+0000

2024-05-08T11:42+0000

2024-05-08T11:42+0000

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وقال عدوان، في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إنَ "منطقة المواصي غير مهيأة لتواجد السكان فيها بشكل كثيف ولا يوجد فيها بنية تحتية، واكتظاظ السكان فيها ينذر بتفشي أوبئة وأمراض خطرة".وأوضح أن "معبر رفح هو الشريان الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي وإذا تم إغلاق هذا المعبر فهذا يعني الحكم بالإعدام فعلا على سكَان القطاع".وكشف عدوان، أن "عدد الشاحنات المتواجدة على معبر رفح من الجانب المصري كبير جداً والجيش الاسرائيلي يعرقل دخولها، بينما كان يدخل يومياً قبل الحرب 500 شاحنة إضافة إلى وجود مخزون كافٍ من المواد الغذائية".وحول الوضع الصحي لأهالي قطاع غزة، قال عدوان إن "إقفال المعابر يهدّد حياة المرضى والجرحى، ولدينا ما يقارب 70 ألف جريح نتيجة هذه الحرب مهددين بالموت، والحالة ستكون كارثية في القطاع ما لم ينتهِ هذا الحصار". ونفى عدوان، "تبلغهم أي معلومة عن إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم"، مشيراً إلى "وجود عدد كبير من الجنود الإسرائيليين على هذا المعبر".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك". وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة، لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".وأعلنت حركة "حماس"، مساء الإثنين الماضي، أن "اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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