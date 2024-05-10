https://sputnikarabic.ae/20240510/وزير-الخارجية-الإيراني-يعلن-استعداد-بلاده-لمواصلة-التفاعل-مع-أوروبا--1088706218.html
وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده لمواصلة التفاعل مع أوروبا
وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده لمواصلة التفاعل مع أوروبا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإیرانی، حسین أمير عبد اللهيان، بأن بلاده مستعدة لمواصلة العمل والتفاعل مع أوروبا على أساس الاحترام والحوار البناء والتعاون بما يتماشى مع... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T11:07+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن عبد اللهيان تصريحات أدلى بها بمناسبة "يوم أوروبا 2024"، قال فيها "أهنئ كل من يحتفل بهذا اليوم على أمل أوروبا موحدة وسلمية ومزدهرة.وتابع عبد اللهيان "في هذا اليوم الخاص، ينبغي على جميع من عملوا لأجل السلام والازدهار في أوروبا أن يفكروا في السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، فما يحدث في غزة عبئا ثقيلا على الضمير الإنساني واختبارا جديا لشرعية القيم مثل الكرامة وحقوق الإنسان التي يدعي الأوروبيون أنهم يناضلون من أجلها".ودعا عبد اللهيان أوروبا إلى "أن ترفع صرختها من أجل العدالة في القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن إيران مستعدة لمواصلة العمل والتفاعل مع أوروبا على أساس الاحترام وبما يتماشى مع المصالح المشتركة. وفي وقت سابق، أعلن مركز الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية (يوروستات)، أن "إجمالي التبادل التجاري بين إيران والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سجل نمواً بنسبة 30 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي".وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، أفاد "يوروستات" بأن "إجمالي التجارة بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي، في يناير/ كانون الثاني الماضي وفبراير/ شباط الماضي، بلغ 847 مليون يورو".وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من إيران، في الشهرين الأولين من عام 2024، 144 ملیون یورو لتسجل نموا بنسبة 3% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.كما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران، في شهري يناير وفبراير الماضيين من هذا العام، 703 مليون يورو مسجلة نموا بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.ووفقا لتقرير المركز، فإن التجارة بين إيران وأوروبا، في شهر فبراير من عام 2024، نمت بشكل ملحوظ بنسبة 30% ووصلت إلى 468 مليون يورو.فيما ارتفعت صادرات أوروبا إلى إيران، خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 32% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وبلغت 392 مليون يورو، حيث بلغت قيمة الصادرات الأوروبية إلى إيران 297 مليون يورو في فبراير من العام الماضي.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده لمواصلة التفاعل مع أوروبا
11:07 GMT 10.05.2024 (تم التحديث: 11:09 GMT 10.05.2024)
صرح وزير الخارجية الإیرانی، حسین أمير عبد اللهيان، بأن بلاده مستعدة لمواصلة العمل والتفاعل مع أوروبا على أساس الاحترام والحوار البناء والتعاون بما يتماشى مع المصالح المشتركة والسلام والأمن في العالم.
ونقلت وكالة
"إرنا" عن عبد اللهيان تصريحات أدلى بها بمناسبة "يوم أوروبا 2024"، قال فيها "أهنئ كل من يحتفل بهذا اليوم على أمل أوروبا موحدة وسلمية ومزدهرة.
وتابع عبد اللهيان "في هذا اليوم الخاص، ينبغي على جميع من عملوا لأجل السلام والازدهار في أوروبا أن يفكروا في السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، فما يحدث في غزة عبئا ثقيلا على الضمير الإنساني واختبارا جديا لشرعية القيم مثل الكرامة وحقوق الإنسان التي يدعي الأوروبيون أنهم يناضلون من أجلها".
19 ديسمبر 2023, 06:37 GMT
ودعا عبد اللهيان أوروبا إلى "أن ترفع صرختها من أجل العدالة في القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن إيران مستعدة لمواصلة العمل والتفاعل مع أوروبا على أساس الاحترام وبما يتماشى مع المصالح المشتركة.
وفي وقت سابق، أعلن مركز الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية (يوروستات)، أن "إجمالي التبادل التجاري بين إيران والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سجل نمواً بنسبة 30 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي".
وحسب وكالة
"مهر" الإيرانية، أفاد "يوروستات" بأن "إجمالي التجارة بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي، في يناير/ كانون الثاني الماضي وفبراير/ شباط الماضي، بلغ 847 مليون يورو".
وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من إيران، في الشهرين الأولين من عام 2024، 144 ملیون یورو لتسجل نموا بنسبة 3% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
كما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي
إلى إيران، في شهري يناير وفبراير الماضيين من هذا العام، 703 مليون يورو مسجلة نموا بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا لتقرير المركز، فإن التجارة بين إيران وأوروبا، في شهر فبراير من عام 2024، نمت بشكل ملحوظ بنسبة 30% ووصلت إلى 468 مليون يورو.
فيما ارتفعت صادرات أوروبا إلى إيران
، خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 32% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وبلغت 392 مليون يورو، حيث بلغت قيمة الصادرات الأوروبية إلى إيران 297 مليون يورو في فبراير من العام الماضي.