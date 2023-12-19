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https://sputnikarabic.ae/20231219/ايران-تحمل-أمريكا-وأوروبا-مسؤولية-الوضع-الحالي-للاتفاق-النووي-1084254474.html
ايران تحمل أمريكا وأوروبا مسؤولية الوضع الحالي للاتفاق النووي
ايران تحمل أمريكا وأوروبا مسؤولية الوضع الحالي للاتفاق النووي
انتقدت إيران، اليوم الثلاثاء، "السلوك غير المهني والمسيّس للأمانة العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالقرار الأممي 2231 حول الاتفاق النووي". 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T06:37+0000
2023-12-19T06:37+0000
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واعتبر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن "المسؤولية عن الوضع الحالي لخطة العمل الشاملة المشتركة تقع بشكل مباشر وكامل على عاتق أمريكا والاتحاد الأوروبي، لعدم التزامهم الملحوظ بالاتفاق فضلاً عن الانتهاك المستمر والمنهجي للالتزامات القانونية الصريحة المستندة إلى القرار 2231"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأكد أن "محاولة إقامة صلة زائفة بين استخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار في الأزمة الروسية الأوكرانية، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، محاولة مضللة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق".وشدد إيرواني على أن "التهديد الرئيسي والطويل الأمد لسلام وأمن المنطقة معروف للجميع، ومحاولة إخفائه من خلال معلومات كاذبة أو تشهير أو اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الآخرين أمر عقيم ولا أساس له من الصحة".وختم بالقول إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لاستئناف التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بعد إحياء الخطة والقبول الفعال والكامل والصادق لجميع التزاماتها في الوقت المناسب. ووفقاً لخطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، فإن هذا يتطلب في الواقع إرادة سياسية حقيقية من الطرف الآخر".يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.لكن في أيار/مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات على طهران، وردا على ذلك، أعلنت إيران عن تخفيض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتخلت عن القيود المفروضة على البحوث النووية وأجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم.
https://sputnikarabic.ae/20231218/روسيا-تتوقع-من-الدول-الغربية-التخلي-عن-سياسة-العقوبات-أحادية-الجانب-تجاه-إيران-1084252052.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

ايران تحمل أمريكا وأوروبا مسؤولية الوضع الحالي للاتفاق النووي

06:37 GMT 19.12.2023
© AFP 2023 / YUKI IWAMURAمبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني
مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / YUKI IWAMURA
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انتقدت إيران، اليوم الثلاثاء، "السلوك غير المهني والمسيّس للأمانة العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالقرار الأممي 2231 حول الاتفاق النووي".
واعتبر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن "المسؤولية عن الوضع الحالي لخطة العمل الشاملة المشتركة تقع بشكل مباشر وكامل على عاتق أمريكا والاتحاد الأوروبي، لعدم التزامهم الملحوظ بالاتفاق فضلاً عن الانتهاك المستمر والمنهجي للالتزامات القانونية الصريحة المستندة إلى القرار 2231"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
وأكد أن "محاولة إقامة صلة زائفة بين استخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار في الأزمة الروسية الأوكرانية، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، محاولة مضللة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
روسيا تتوقع من الدول الغربية التخلي عن سياسة العقوبات أحادية الجانب تجاه إيران
أمس, 23:20 GMT
وشدد إيرواني على أن "التهديد الرئيسي والطويل الأمد لسلام وأمن المنطقة معروف للجميع، ومحاولة إخفائه من خلال معلومات كاذبة أو تشهير أو اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الآخرين أمر عقيم ولا أساس له من الصحة".
وختم بالقول إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لاستئناف التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بعد إحياء الخطة والقبول الفعال والكامل والصادق لجميع التزاماتها في الوقت المناسب. ووفقاً لخطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، فإن هذا يتطلب في الواقع إرادة سياسية حقيقية من الطرف الآخر".
يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.
لكن في أيار/مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات على طهران، وردا على ذلك، أعلنت إيران عن تخفيض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتخلت عن القيود المفروضة على البحوث النووية وأجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم.
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