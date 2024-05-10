https://sputnikarabic.ae/20240510/وزير-لبناني-سابق-لـسبوتنيك-هناك-قوى-حاليا-مقتنعة-أن-إزالة-إسرائيل-من-الوجود-بات-أمرا-ممكنا-1088704434.html

وزير لبناني سابق لـ"سبوتنيك": هناك قوى حاليا مقتنعة أن "إزالة إسرائيل من الوجود" بات أمرا ممكنا

وزير لبناني سابق لـ"سبوتنيك": هناك قوى حاليا مقتنعة أن "إزالة إسرائيل من الوجود" بات أمرا ممكنا

سبوتنيك عربي

اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق اللبناني وئام وهاب، أنه إذا لم تنتصر إسرائيل في حرب غزة، هذا يعني أن حركة "حماس" الفلسطينية انتصرت. 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T09:36+0000

2024-05-10T09:36+0000

2024-05-10T09:36+0000

حصري

إسرائيل

إيران

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103714/83/1037148356_0:34:1000:597_1920x0_80_0_0_09de598fda9134825083021f9c99bd47.png

وقال وهاب في حديث لـ"إذاعة سبوتنيك"، إن "هذه المعادلة الجديدة ستخلق واقعا جديدا في المنطقة".وأوضح أن "إنجاز عملية اجتياح رفح أمر صعب جدا ولا سيما بعد ردود الفعل الدولية على بعض العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل".ويرى وهاب أن "المفاوضات في القاهرة لن تأتي بنتيجة إيجابية ولا إمكانية لإقامة دولتين في فلسطين، وإذا استمر هذا الصراع لن تكون النتائج لصالح إسرائيل".أما عن الداخل الفلسطيني، أشار وهاب إلى أنه "منذ انطلاقة منظمة التحرير الفلسطينية، كان هناك محاولات للسيطرة عليها من قبل بعض الدول العربية"، لافتا إلى أن مفتاح هذا الملف يكمن في القرار الفلسطيني الموحد والمستقل.ووفقا لوهاب، فإن التسوية الاقليمية تستدعي موافقة إسرائيل على أن تكون "إيران دولة نووية" من جهة، مقابل قبول إيران بوجود إسرائيل في المنطقة.كما أكد أن "إيران والولايات المتحدة يتفاوضان منذ أشهر في الأردن، حيث يلعب البيت الأبيض دور ضابط الإيقاع في المنطقة، مقابل دور إيراني بارز من خلال دعمها لحركات "المقاومة".

https://sputnikarabic.ae/20240509/مستشار-خامئني-طهران-ستضطر-لتغيير-عقيدتها-النووية-إذا-أصبح-وجودها-مهددا-من-إسرائيل-1088657490.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, إسرائيل, إيران, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار