https://sputnikarabic.ae/20240510/وزير-لبناني-سابق-لـسبوتنيك-هناك-قوى-حاليا-مقتنعة-أن-إزالة-إسرائيل-من-الوجود-بات-أمرا-ممكنا-1088704434.html
وزير لبناني سابق لـ"سبوتنيك": هناك قوى حاليا مقتنعة أن "إزالة إسرائيل من الوجود" بات أمرا ممكنا
وزير لبناني سابق لـ"سبوتنيك": هناك قوى حاليا مقتنعة أن "إزالة إسرائيل من الوجود" بات أمرا ممكنا
سبوتنيك عربي
اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق اللبناني وئام وهاب، أنه إذا لم تنتصر إسرائيل في حرب غزة، هذا يعني أن حركة "حماس" الفلسطينية انتصرت. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T09:36+0000
2024-05-10T09:36+0000
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وقال وهاب في حديث لـ"إذاعة سبوتنيك"، إن "هذه المعادلة الجديدة ستخلق واقعا جديدا في المنطقة".وأوضح أن "إنجاز عملية اجتياح رفح أمر صعب جدا ولا سيما بعد ردود الفعل الدولية على بعض العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل".ويرى وهاب أن "المفاوضات في القاهرة لن تأتي بنتيجة إيجابية ولا إمكانية لإقامة دولتين في فلسطين، وإذا استمر هذا الصراع لن تكون النتائج لصالح إسرائيل".أما عن الداخل الفلسطيني، أشار وهاب إلى أنه "منذ انطلاقة منظمة التحرير الفلسطينية، كان هناك محاولات للسيطرة عليها من قبل بعض الدول العربية"، لافتا إلى أن مفتاح هذا الملف يكمن في القرار الفلسطيني الموحد والمستقل.ووفقا لوهاب، فإن التسوية الاقليمية تستدعي موافقة إسرائيل على أن تكون "إيران دولة نووية" من جهة، مقابل قبول إيران بوجود إسرائيل في المنطقة.كما أكد أن "إيران والولايات المتحدة يتفاوضان منذ أشهر في الأردن، حيث يلعب البيت الأبيض دور ضابط الإيقاع في المنطقة، مقابل دور إيراني بارز من خلال دعمها لحركات "المقاومة".
https://sputnikarabic.ae/20240509/مستشار-خامئني-طهران-ستضطر-لتغيير-عقيدتها-النووية-إذا-أصبح-وجودها-مهددا-من-إسرائيل-1088657490.html
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حصري, إسرائيل, إيران, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
حصري, إسرائيل, إيران, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
وزير لبناني سابق لـ"سبوتنيك": هناك قوى حاليا مقتنعة أن "إزالة إسرائيل من الوجود" بات أمرا ممكنا
حصري
اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق اللبناني وئام وهاب، أنه إذا لم تنتصر إسرائيل في حرب غزة، هذا يعني أن حركة "حماس" الفلسطينية انتصرت.
وقال وهاب في حديث لـ"إذاعة سبوتنيك
"، إن "هذه المعادلة الجديدة ستخلق واقعا جديدا في المنطقة".
وأضاف: "هناك قوى اليوم أصبحت مقتنعة أن إزالة إسرائيل من الوجود بات أمرا ممكنا، وخصوصا بعدما ثبُت أن هذا الجيش ضعيف جدا".
وأوضح أن "إنجاز عملية اجتياح رفح أمر صعب جدا ولا سيما بعد ردود الفعل الدولية على بعض العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل".
ويرى وهاب أن "المفاوضات في القاهرة لن تأتي بنتيجة إيجابية ولا إمكانية لإقامة دولتين في فلسطين، وإذا استمر هذا الصراع لن تكون النتائج لصالح إسرائيل".
أما عن الداخل الفلسطيني، أشار وهاب إلى أنه "منذ انطلاقة منظمة التحرير الفلسطينية
، كان هناك محاولات للسيطرة عليها من قبل بعض الدول العربية"، لافتا إلى أن مفتاح هذا الملف يكمن في القرار الفلسطيني الموحد والمستقل.
واستبعد السياسي اللبناني "حدوث تطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، لأن المملكة هي من طرحت "المبادرة العربية للسلام" كما أنها تشترط حل الدولتين".
ووفقا لوهاب، فإن التسوية الاقليمية تستدعي موافقة إسرائيل على أن تكون "إيران دولة نووية
" من جهة، مقابل قبول إيران بوجود إسرائيل في المنطقة.
كما أكد أن "إيران والولايات المتحدة يتفاوضان منذ أشهر في الأردن، حيث يلعب البيت الأبيض دور ضابط الإيقاع في المنطقة، مقابل دور إيراني بارز من خلال دعمها لحركات "المقاومة".