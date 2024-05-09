https://sputnikarabic.ae/20240509/مستشار-خامئني-طهران-ستضطر-لتغيير-عقيدتها-النووية-إذا-أصبح-وجودها-مهددا-من-إسرائيل-1088657490.html

مستشار خامئني: طهران ستضطر لتغيير عقيدتها النووية إذا أصبح وجودها مهددا من إسرائيل

مستشار خامئني: طهران ستضطر لتغيير عقيدتها النووية إذا أصبح وجودها مهددا من إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد كمال خرازي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، أن "طهران لديها القدرة على صنع سلاح نووي". 09.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-09T05:31+0000

2024-05-09T05:31+0000

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وقال خزاري، في حوار مع قناة "الجزيرة مباشر" ونقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "طهران ستضطر إلى تغيير عقيدتها النووية إذا أصبح وجودها مهددا من إسرائيل"، مضيفا أنه "إذا تجرأ النظام الصهيوني على إلحاق الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية، فإن مستوى الردع لدينا سيكون مختلفا". وتابع: "كان بإمكان إيران شن عملية عسكرية أوسع على إسرائيل"، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة الأمريكيين توسع الحرب وهم يعرفون قدرات إيران جدا".وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد صرح بأن "إسرائيل إذا هاجمت أراضي إيران، فمن غير الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء".وقال رئيسي، متحدثًا إلى طلاب جامعة لاهور، خلال زيارته لباكستان: "إذا ارتكبت إسرائيل خطأ مرة أخرى وهاجمت الأراضي الإيرانية، فإنها ستواجه عواقب مختلفة تماما، وليس من الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء".وأشار رئيسي إلى أن الأمريكيين والغربيين يدّعون دائما أنهم أصحاب تفكير حر، وأردف قائلا: "لكن ما نراه عمليا هو أن عددا كبيرا من الطلاب يطردون من الجامعة لمجرد دعم شعب غزة المظلوم، فهل هذه حرية فكر؟!".وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.وردت طهران، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.وفي الـ19 من شهر أبريل/ نيسان الفائت، وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.

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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الاتفاق النووي الإيراني, العالم