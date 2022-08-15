https://sputnikarabic.ae/20220815/أسعار-النفط-تتراجع-نحو-5-وسط-مخاوف-بشأن-الطلب-العالمي-1066439473.html
أسعار النفط تتراجع نحو 5% وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي
أسعار النفط تتراجع نحو 5% وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي
انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل، اليوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن الطلب، حيث جددت البيانات الاقتصادية الصينية المحبطة للآمال مخاوف الركود العالمي. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T13:59+0000
2022-08-15T13:59+0000
2022-08-15T13:59+0000
الصين
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.75 دولار أو 4.84% إلى 93.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:01 بتوقيت غرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.52 دولار أو 4.91% إلى 87.57 دولار، بحسب وكالة "رويترز".وقال جيوفاني ستونوفو المحلل النفطي في مصرف "يو بي إس": "كانت البيانات الصينية الضعيفة (تباطؤ الاقتصاد) حافرا للانخفاض اليوم".خفض البنك المركزي في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، أسعار الإقراض لإنعاش الطلب حيث أظهرت البيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو، مع تقلص نشاط المصانع والتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.أظهرت بيانات حكومية تراجع إنتاج المصافي في البلاد إلى 12.53 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مارس/ آذار 2020.خفض بنك "آي إن جي" توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2022 إلى 4%، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 4.4%، محذرا من احتمال خفض بدرجة أكبر.
https://sputnikarabic.ae/20220815/مدير-آرامكو-إعادة-توجيه-إمدادات-النفط-الروسية-لم-تؤثر-على-حصص-الشركة-في-العالم-1066438559.html
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الصين, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
أسعار النفط تتراجع نحو 5% وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي
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انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل، اليوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن الطلب، حيث جددت البيانات الاقتصادية الصينية المحبطة للآمال مخاوف الركود العالمي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.75 دولار أو 4.84% إلى 93.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:01 بتوقيت غرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.52 دولار أو 4.91% إلى 87.57 دولار، بحسب وكالة
"رويترز".
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل النفطي في مصرف "يو بي إس": "كانت البيانات الصينية الضعيفة (تباطؤ الاقتصاد) حافرا للانخفاض اليوم".
خفض البنك المركزي في الصين
، أكبر مستورد للخام في العالم، أسعار الإقراض لإنعاش الطلب حيث أظهرت البيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو، مع تقلص نشاط المصانع والتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.
أظهرت بيانات حكومية تراجع إنتاج المصافي في البلاد إلى 12.53 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مارس/ آذار 2020.
خفض بنك "آي إن جي" توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2022 إلى 4%، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 4.4%، محذرا من احتمال خفض بدرجة أكبر.