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البنك المركزي المصري يعلن إصدار أذون خزانة باليورو
البنك المركزي المصري يعلن إصدار أذون خزانة باليورو
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إصدار أذون خزانة، بعملة اليورو. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
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وقال البنك المركزي، في بيان له، إنه باع أذون خزانة مدتها عام واحد مقومة بالعملة الأوروبية بقيمة 626.9 مليون يورو، مع متوسط عائد 1.697 في المئة.وذكر المركزي المصري، أن العروض التي قدمت في المزايدة بلغت قيمتها 786.9 مليون يورو، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".
https://sputnikarabic.ae/20220815/هل-يتجه-المركزي-المصري-لرفع-الفائدة-مجددا-وما-النسبة-المقررة؟-1066447672.html
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البنك المركزي المصري يعلن إصدار أذون خزانة باليورو

21:11 GMT 15.08.2022
CC BY 2.0 / moerschy / عملة اليورو
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
CC BY 2.0 / moerschy /
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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إصدار أذون خزانة، بعملة اليورو.
وقال البنك المركزي، في بيان له، إنه باع أذون خزانة مدتها عام واحد مقومة بالعملة الأوروبية بقيمة 626.9 مليون يورو، مع متوسط عائد 1.697 في المئة.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
هل يتجه المركزي المصري لرفع الفائدة مجددا... وما النسبة المقررة؟
16:52 GMT
وذكر المركزي المصري، أن العروض التي قدمت في المزايدة بلغت قيمتها 786.9 مليون يورو، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".
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