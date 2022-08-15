https://sputnikarabic.ae/20220815/البنك-المركزي-المصري-يعلن-إصدار-أذون-خزانة-باليورو-1066452171.html
البنك المركزي المصري يعلن إصدار أذون خزانة باليورو
البنك المركزي المصري يعلن إصدار أذون خزانة باليورو
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إصدار أذون خزانة، بعملة اليورو. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T21:11+0000
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وقال البنك المركزي، في بيان له، إنه باع أذون خزانة مدتها عام واحد مقومة بالعملة الأوروبية بقيمة 626.9 مليون يورو، مع متوسط عائد 1.697 في المئة.وذكر المركزي المصري، أن العروض التي قدمت في المزايدة بلغت قيمتها 786.9 مليون يورو، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".
https://sputnikarabic.ae/20220815/هل-يتجه-المركزي-المصري-لرفع-الفائدة-مجددا-وما-النسبة-المقررة؟-1066447672.html
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مصر, أخبار مصر الآن
البنك المركزي المصري يعلن إصدار أذون خزانة باليورو
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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إصدار أذون خزانة، بعملة اليورو.
وقال البنك المركزي، في بيان له، إنه باع أذون خزانة مدتها عام واحد مقومة بالعملة الأوروبية بقيمة 626.9 مليون يورو، مع متوسط عائد 1.697 في المئة.
وذكر المركزي المصري، أن العروض التي قدمت في المزايدة بلغت قيمتها 786.9 مليون يورو، وفقا لموقع "بوابة الأهرام
".