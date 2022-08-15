https://sputnikarabic.ae/20220815/تضاعف-دخل-السعودية-من-النفط-إلى-65-مليار-دولار-في-3-أشهر-1066444978.html

تضاعف دخل السعودية من النفط إلى 65 مليار دولار في 3 أشهر

تضاعف دخل السعودية من النفط إلى 65 مليار دولار في 3 أشهر

تضاعف دخل الحكومة السعودية من النفط تقريبا في الربع الثاني، حتى مع الاحتفاظ بتوزيعات الأرباح في شركة "أرامكو" العملاقة التي تسيطر عليها الدولة. 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T15:46+0000

2022-08-15T15:46+0000

2022-08-15T15:46+0000

أسعار النفط اليوم

أخبار السعودية اليوم

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سددت شركة النفط مدفوعات للحكومة – التي تمتلك 94% من أسهمها - بأكثر من 65 مليار دولار في الفترة المشار إليها، ارتفاعا من 35 مليار دولار في العام السابق.ووفقا للبيانات المالية الصادرة اليوم الاثنين، وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ"، فإن هذا هو مزيج من أرباح الأسهم وضرائب الدخل والإتاوات على إنتاج النفط، وحتى دون زيادة مدفوعات المساهمين.على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، لا يزال النفط الخام المصدر الرئيسي لإيرادات السعودية، ومن المقرر أن تمنح الأسعار المرتفعة البلاد أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان.بموجب نظام أدخل في يناير/ كانون الثاني 2020، تدفع "أرامكو" إتاوة بنسبة 80% على أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، و45% عند 70 دولارا إلى 100 دولار.قفزت العقود الآجلة للخام العالمي فوق 100 دولار للبرميل في أواخر فبراير/ شباط مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وظلت أعلى أو بالقرب من هذا المستوى حتى نهاية يوليو/ تموز.بالنسبة للأرباح، التزمت "أرامكو" بمدفوعات سنوية تبلغ 75 مليار دولار حتى مع انهيار النفط في عام 2020 والانتعاش اللاحق، على عكس بعض أكبر شركات النفط الأخرى التي خفضت مدفوعاتها مع انهيار الأسعار أثناء الجائحة، والآن يتوقع المحللون مدفوعات أكبر.

https://sputnikarabic.ae/20220815/أسعار-النفط-تتراجع-نحو-5-وسط-مخاوف-بشأن-الطلب-العالمي-1066439473.html

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أسعار النفط اليوم, أخبار السعودية اليوم