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https://sputnikarabic.ae/20220815/شركة-تكشف-عن-نموذجها-الأولي-لشاحنة-عسكرية-مسيرة-في-معرض-آرميا-2022-1066415570.html
شركة تكشف عن نموذجها الأولي لشاحنة عسكرية مسيرة في معرض "آرميا 2022"
شركة تكشف عن نموذجها الأولي لشاحنة عسكرية مسيرة في معرض "آرميا 2022"
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن شركة "أورال" المصنعة للشاحنات قدمت النموذج الأول من شاحناتها العسكرية المسيرة خلال معرض "آرميا 2022". 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T07:45+0000
2022-08-15T07:49+0000
روسيا
آرميا 2022
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وقال مراسل إن "العينة التجريبية التي تعرض في معرض "آرميا 2022" خالية تمامًا من المقصورة وليس هناك مكان للأشخاص فيها".وأضاف قائلا إن " الشركة المصنعة أوضحت من خلال هذه الشاحنة المعروضة أنها مزودة برؤية تقنية واجتازت عددًا من الاختبارات الأولية، حيث من المفترض أنه سيتم تشغيلها بمساعدة جهاز التحكم عن بعد عبر نظام روبوتي أي أنه سيتم تشغيله وفقًا للبرنامج دون اتصال بالإنترنت تمامًا".وأشارت الشركة إلى أنه يمكن استخدام مثل هذه الشاحنات من قبل القوات الروسية لنقل البضائع في المناطق الخطرة، على سبيل المثال على خطوط المواجهة.كما أن الشاحنة المعروضة في المعرض العسكري الروسي "أرميا 2022" تتألف من لونين مموهين لإظهار إمكانية استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية على حد سواء.ويقام معرض "آرميا 2022" في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف موسكو في الفترة 15 – 21 أغسطس/ آب.
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روسيا, آرميا 2022
روسيا, آرميا 2022

شركة تكشف عن نموذجها الأولي لشاحنة عسكرية مسيرة في معرض "آرميا 2022"

07:45 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 07:49 GMT 15.08.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورافتتاح منتدى "آرميا 2018" (الجيش 2018" العسكري الدولي الرابع في كوبينكا بضواحي موسكو - "بانتسر - إس1"
افتتاح منتدى آرميا 2018 (الجيش 2018 العسكري الدولي الرابع في كوبينكا بضواحي موسكو - بانتسر - إس1 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن شركة "أورال" المصنعة للشاحنات قدمت النموذج الأول من شاحناتها العسكرية المسيرة خلال معرض "آرميا 2022".
وقال مراسل إن "العينة التجريبية التي تعرض في معرض "آرميا 2022" خالية تمامًا من المقصورة وليس هناك مكان للأشخاص فيها".
وأضاف قائلا إن " الشركة المصنعة أوضحت من خلال هذه الشاحنة المعروضة أنها مزودة برؤية تقنية واجتازت عددًا من الاختبارات الأولية، حيث من المفترض أنه سيتم تشغيلها بمساعدة جهاز التحكم عن بعد عبر نظام روبوتي أي أنه سيتم تشغيله وفقًا للبرنامج دون اتصال بالإنترنت تمامًا".
وأشارت الشركة إلى أنه يمكن استخدام مثل هذه الشاحنات من قبل القوات الروسية لنقل البضائع في المناطق الخطرة، على سبيل المثال على خطوط المواجهة.
كما أن الشاحنة المعروضة في المعرض العسكري الروسي "أرميا 2022" تتألف من لونين مموهين لإظهار إمكانية استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية على حد سواء.
ويقام معرض "آرميا 2022" في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف موسكو في الفترة 15 – 21 أغسطس/ آب.
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