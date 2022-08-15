https://sputnikarabic.ae/20220815/شكل-وجودها-خطرا-الجيش-الإسرائيلي-يخلي-3-وعول-من-إحدى-قواعده-1066437179.html
شكل وجودها "خطرا"... الجيش الإسرائيلي يخلي 3 وعول من إحدى قواعده
شكل وجودها "خطرا"... الجيش الإسرائيلي يخلي 3 وعول من إحدى قواعده
أخلى الجيش الإسرائيلي 3 وعول من إحدى قواعده الجوية جنوبي البلاد، مؤكدا أن وجودها شكل خطرا على عملية إقلاع وهبوط المقاتلات. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T13:32+0000
2022-08-15T13:32+0000
2022-08-15T13:32+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت قناة "كان" الرسمية: "سجنت أمس (الأحد) ثلاثة وعول في منطقة قاعدة رامون في النقب بعد بناء سياج هناك. تم استخدام المنطقة كمآوى لها خلال العام الماضي. انزعج سلاح الجو بسبب إقامتها في القاعدة، ومن أجل إخراجها كان عليه تخديرها وإخراجها بأمان من المكان".وأضافت: "شكلت إقامة الوعول في القاعدة خطرا على السلامة أثناء الإقلاع والهبوط في الموقع".وتم إخلاء الوعول في عملية مشتركة للجيش وسلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية.طُلب من خمسة موظفين تخدير الوعول، وتم تزويد اثنين منهم بأجهزة إرسال لرصد حركتها والتعرف عليها.وبحسب القناة هناك ميل للوعول في هذه المنطقة لدخول الأماكن المأهولة والتمتع بوفرة الطعام والماء داخلها.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
شكل وجودها "خطرا"... الجيش الإسرائيلي يخلي 3 وعول من إحدى قواعده
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أخلى الجيش الإسرائيلي 3 وعول من إحدى قواعده الجوية جنوبي البلاد، مؤكدا أن وجودها شكل خطرا على عملية إقلاع وهبوط المقاتلات.
وقالت قناة
"كان" الرسمية: "سجنت أمس (الأحد) ثلاثة وعول في منطقة قاعدة رامون في النقب بعد بناء سياج هناك. تم استخدام المنطقة كمآوى لها خلال العام الماضي. انزعج سلاح الجو بسبب إقامتها في القاعدة، ومن أجل إخراجها كان عليه تخديرها وإخراجها بأمان من المكان".
وأضافت: "شكلت إقامة الوعول في القاعدة خطرا على السلامة أثناء الإقلاع والهبوط في الموقع".
وتم إخلاء الوعول في عملية مشتركة للجيش وسلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية.
طُلب من خمسة موظفين تخدير الوعول، وتم تزويد اثنين منهم بأجهزة إرسال لرصد حركتها والتعرف عليها.
وبحسب القناة هناك ميل للوعول في هذه المنطقة لدخول الأماكن المأهولة والتمتع بوفرة الطعام والماء داخلها.