https://sputnikarabic.ae/20220815/طائرات-مسيرة-تتنافس-على-جوائز-الصيد-بالصقور-في-إيران-1066426445.html
طائرات مسيرة تتنافس على جوائز "الصيد بالصقور" في إيران
طائرات مسيرة تتنافس على جوائز "الصيد بالصقور" في إيران
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراء التدريب النهائي قبل انطلاق مسابقة "الصيد بالصقور". 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T11:26+0000
2022-08-15T11:26+0000
2022-08-15T11:38+0000
رياضة
آرميا 2022
روسيا
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1066421024_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_348fa7a6092c545091acb9c69060c8af.jpg
وتندرج مسابقة "الصيد بالصقور" وهي مسابقة للطائرات المسيرة، في إطار الألعاب العسكرية الدولية – 2022، وتشارك فيها فرق من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وإيران، وتستضيفها إيران.وتتضمن فعاليات المسابقة التي انطلقت في 15 أغسطس/آب وتستمر حتى 27 أغسطس، قيام الطائرات المسيرة بمهمة الاستطلاع والكشف عن أهداف يجب ضربها في منطقة محددة وتزويد وحدات المدفعية بالمعلومت عنها حتى يتم تدميرها.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن انطلاق مسابقة "الصيد بالصقور" سبقه تدريب نهائي نفذه المشاركون في المسابقة في محافظة أصفهان.ويشارك الفريق الروسي في المسابقة بطائرات "أورلان" و"أليرون".
https://sputnikarabic.ae/20220815/الجزائر-شنقريحة-يفتتح-دورة-الألعاب-العسكرية-الدولية-في-البليدة-1066418424.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1066421024_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_21237a2b55c7f5dec6bfdf5aefb392d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, آرميا 2022, روسيا, إيران
طائرات مسيرة تتنافس على جوائز "الصيد بالصقور" في إيران
11:26 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 11:38 GMT 15.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراء التدريب النهائي قبل انطلاق مسابقة "الصيد بالصقور".
وتندرج مسابقة "الصيد بالصقور" وهي مسابقة للطائرات المسيرة، في إطار الألعاب العسكرية الدولية – 2022، وتشارك فيها فرق من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وإيران، وتستضيفها إيران.
وتتضمن فعاليات المسابقة التي انطلقت في 15 أغسطس/آب وتستمر حتى 27 أغسطس، قيام الطائرات المسيرة بمهمة الاستطلاع والكشف عن أهداف يجب ضربها في منطقة محددة وتزويد وحدات المدفعية بالمعلومت عنها حتى يتم تدميرها.
وقالت
وزارة الدفاع الروسية إن انطلاق مسابقة "الصيد بالصقور" سبقه تدريب نهائي نفذه المشاركون في المسابقة في محافظة أصفهان.
ويشارك الفريق الروسي في المسابقة بطائرات "أورلان" و"أليرون".