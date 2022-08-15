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https://sputnikarabic.ae/20220815/طائرات-مسيرة-تتنافس-على-جوائز-الصيد-بالصقور-في-إيران-1066426445.html
طائرات مسيرة تتنافس على جوائز "الصيد بالصقور" في إيران
طائرات مسيرة تتنافس على جوائز "الصيد بالصقور" في إيران
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراء التدريب النهائي قبل انطلاق مسابقة "الصيد بالصقور". 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T11:26+0000
2022-08-15T11:38+0000
رياضة
آرميا 2022
روسيا
إيران
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وتندرج مسابقة "الصيد بالصقور" وهي مسابقة للطائرات المسيرة، في إطار الألعاب العسكرية الدولية – 2022، وتشارك فيها فرق من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وإيران، وتستضيفها إيران.وتتضمن فعاليات المسابقة التي انطلقت في 15 أغسطس/آب وتستمر حتى 27 أغسطس، قيام الطائرات المسيرة بمهمة الاستطلاع والكشف عن أهداف يجب ضربها في منطقة محددة وتزويد وحدات المدفعية بالمعلومت عنها حتى يتم تدميرها.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن انطلاق مسابقة "الصيد بالصقور" سبقه تدريب نهائي نفذه المشاركون في المسابقة في محافظة أصفهان.ويشارك الفريق الروسي في المسابقة بطائرات "أورلان" و"أليرون".
https://sputnikarabic.ae/20220815/الجزائر-شنقريحة-يفتتح-دورة-الألعاب-العسكرية-الدولية-في-البليدة-1066418424.html
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رياضة, آرميا 2022, روسيا, إيران

طائرات مسيرة تتنافس على جوائز "الصيد بالصقور" في إيران

11:26 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 11:38 GMT 15.08.2022)
© Sputnikوزارة الدفاع الروسية تعرض الطائرات المسيرة خلال مسابقة "آرمي - 2022" في إيران
وزارة الدفاع الروسية تعرض الطائرات المسيرة خلال مسابقة آرمي - 2022 في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراء التدريب النهائي قبل انطلاق مسابقة "الصيد بالصقور".
وتندرج مسابقة "الصيد بالصقور" وهي مسابقة للطائرات المسيرة، في إطار الألعاب العسكرية الدولية – 2022، وتشارك فيها فرق من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وإيران، وتستضيفها إيران.
وتتضمن فعاليات المسابقة التي انطلقت في 15 أغسطس/آب وتستمر حتى 27 أغسطس، قيام الطائرات المسيرة بمهمة الاستطلاع والكشف عن أهداف يجب ضربها في منطقة محددة وتزويد وحدات المدفعية بالمعلومت عنها حتى يتم تدميرها.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن انطلاق مسابقة "الصيد بالصقور" سبقه تدريب نهائي نفذه المشاركون في المسابقة في محافظة أصفهان.
ويشارك الفريق الروسي في المسابقة بطائرات "أورلان" و"أليرون".
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