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مصر… السيطرة على حريق في كنسية الأنبا موسى بالجيزة
مصر… السيطرة على حريق في كنسية الأنبا موسى بالجيزة
أعلن المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم السيطرة على حريق نشب مساء اليوم الاثنين بكنيسة القديس الأنبا موسى بمحافظة الجيزة المصرية. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T21:45+0000
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وقال القمص موسىى إبراهيم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تمت السيطرة على الحريق دون حدوث أية إصابات.وأوضح أن "الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي بلوحة الكهرباء، وأنه لا توجد أية إصابات"، مشددا على أنه تمت السيطرة على النيران فور اندلاع الحريق.ومن جانبها قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها إن الأجهزة الأمنية أبلغت مساء اليوم بحدوث ماس كهربائى بإحدى لوحات الكهرباء الداخلية بمبنى كنيسة العذراء والأنبا موسى الأسود بمنطقة كرداسة بالجيزة، بحسب "بوابة الأهرام".وأضاف البيان أنه "بالفحص تبين التعامل فى حينه مع الواقعة بمعرفة أحد العاملين بالكنيسة، ولم تسفر الواقعة عن أية خسائر، وإعتذر مسئولى الكنيسة عن اتخاذ إجراءات قانونية لمحدودية الواقعة".وشهدت مصر، صباح أمس الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.
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مصر… السيطرة على حريق في كنسية الأنبا موسى بالجيزة

21:45 GMT 15.08.2022
© AFP 2022 / AMIR MAKARكنيسة في مصر
كنيسة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / AMIR MAKAR
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أعلن المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم السيطرة على حريق نشب مساء اليوم الاثنين بكنيسة القديس الأنبا موسى بمحافظة الجيزة المصرية.
وقال القمص موسىى إبراهيم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تمت السيطرة على الحريق دون حدوث أية إصابات.
وأوضح أن "الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي بلوحة الكهرباء، وأنه لا توجد أية إصابات"، مشددا على أنه تمت السيطرة على النيران فور اندلاع الحريق.
ومن جانبها قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها إن الأجهزة الأمنية أبلغت مساء اليوم بحدوث ماس كهربائى بإحدى لوحات الكهرباء الداخلية بمبنى كنيسة العذراء والأنبا موسى الأسود بمنطقة كرداسة بالجيزة، بحسب "بوابة الأهرام".
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وأضاف البيان أنه "بالفحص تبين التعامل فى حينه مع الواقعة بمعرفة أحد العاملين بالكنيسة، ولم تسفر الواقعة عن أية خسائر، وإعتذر مسئولى الكنيسة عن اتخاذ إجراءات قانونية لمحدودية الواقعة".
وتابع أنه "تم إخطار شركة الكهرباء للتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية داخل مبنى الكنيسة".
وشهدت مصر، صباح أمس الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.
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