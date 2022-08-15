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https://sputnikarabic.ae/20220815/وفاة-الكاتب-البريطاني-نيكولاس-إيفانز-عن-عمر-ناهز-72-سنة-1066453139.html
وفاة الكاتب البريطاني نيكولاس إيفانز عن عمر ناهز 72 سنة
وفاة الكاتب البريطاني نيكولاس إيفانز عن عمر ناهز 72 سنة
توفي الكاتب البريطاني، نيكولاس إيفانز، عن عمر 72 سنة جراء نوبة قلبية، حسبما أعلن، اليوم الاثنين، مدير أعماله. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T22:06+0000
2022-08-15T22:06+0000
بريطانيا
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واشتهر إيفانز بروايته "ذي هورس ويسبرر" (1995) التي سبق أن تصدرت لائحة الكتب الأكثر مبيعا واقتبس منها فيلم بالعنوان نفسه.ولاقت رواية إيفانز، المزداد وسط إنكلترا عام 1950 القانون في جامعة أكسفورد قبل أن يعمل صحافيا لدى إحدى الصحف المحلية ثم في قناة تلفزيونية، نجاحا كبيرا إذ بيعت 15 مليون نسخة منها في مختلف أنحاء العالم.وتتناول الرواية قصة فتاة تتعرض لإصابة خطرة جراء حادث ركوب خيل تقتل فيه صديقتها المقربة ويتشوه حصانها.وفي عام 1998 تم إخراج عمل سينمائي مقتبس من الرواية نفسها وضم الفيلم الممثلتين سكارليت جوهانسون وكريستين سكوت توماس ورشح الفيلم لجوائز الأوسكار.
https://sputnikarabic.ae/20220815/بريطانيا-بحاجة-إلى-مليارات-الدولارات-لإنقاذ-الأسر-من-أزمة-غلاء-المعيشة-1066443127.html
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وفاة الكاتب البريطاني نيكولاس إيفانز عن عمر ناهز 72 سنة

22:06 GMT 15.08.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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توفي الكاتب البريطاني، نيكولاس إيفانز، عن عمر 72 سنة جراء نوبة قلبية، حسبما أعلن، اليوم الاثنين، مدير أعماله.
واشتهر إيفانز بروايته "ذي هورس ويسبرر" (1995) التي سبق أن تصدرت لائحة الكتب الأكثر مبيعا واقتبس منها فيلم بالعنوان نفسه.
ولاقت رواية إيفانز، المزداد وسط إنكلترا عام 1950 القانون في جامعة أكسفورد قبل أن يعمل صحافيا لدى إحدى الصحف المحلية ثم في قناة تلفزيونية، نجاحا كبيرا إذ بيعت 15 مليون نسخة منها في مختلف أنحاء العالم.
موظفو وزارة العمل الأمريكية يبعدون زوار الوزارة عند الباب بسبب عمليات الإغلاق بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا حيث تتزايد طلبات الحصول على إعانات البطالة في بعض الولايات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
بريطانيا بحاجة إلى مليارات الدولارات لإنقاذ الأسر من أزمة غلاء المعيشة
14:29 GMT
وتتناول الرواية قصة فتاة تتعرض لإصابة خطرة جراء حادث ركوب خيل تقتل فيه صديقتها المقربة ويتشوه حصانها.
وفي عام 1998 تم إخراج عمل سينمائي مقتبس من الرواية نفسها وضم الفيلم الممثلتين سكارليت جوهانسون وكريستين سكوت توماس ورشح الفيلم لجوائز الأوسكار.
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