https://sputnikarabic.ae/20220816/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-في-السودان-إلى-75-قتيلا-1066495563.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 75 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 75 قتيلا
قال الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، العميد عبد الجليل عبدالرحيم، اليوم الثلاثاء، إن عدد ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد قبل... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T19:03+0000
2022-08-16T19:03+0000
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أخبار السودان اليوم
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كما تسببت الفيضانات بتدمير نحو 8 آلاف منزل كليا وألحقت الأضرار جزئيا بنحو 15 ألف منزل في كافة أنحاء البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة "الانتباهة" السودانية.يشهد السودان أمطارا غزيرة أدت إلى حدوث سيول وفيضانات عارمة، شملت ولايات نهر النيل وشمال كردفان وسنار والجزيرة والنيل الابيض وكسلا والقضارف.وأوقعت السيول في منطقة المناقل، وسط السودان، أضرارا بليغة وتسببت في تدمير عدد من القرى وتركت أهلها في العراء، بحسب ما أوردته الصحيفة.ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير أصدره قبل أيام، أن نحو 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسم الأمطار.وفقا لوسائل إعلام محلية "تعاني عدد من الولايات سنويا من فيضانات مدمرة خاصة خلال شهري أغسطس وسبتمبر تسبب خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وسط اتهامات للسلطات بعدم اتخاذ تدابير وقائية قبل بدء موسم الأمطار".
https://sputnikarabic.ae/20220816/الفيضانات-تقتل-50-شخصا-وتشرد-الكثيرين-في-شمال-نيجيريا-1066454738.html
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أخبار السودان اليوم
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 75 قتيلا
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قال الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، العميد عبد الجليل عبدالرحيم، اليوم الثلاثاء، إن عدد ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد قبل أيام ارتفع إلى 75 قتيلا.
كما تسببت الفيضانات بتدمير نحو 8 آلاف منزل كليا وألحقت الأضرار جزئيا بنحو 15 ألف منزل في كافة أنحاء البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة
"الانتباهة" السودانية.
يشهد السودان أمطارا غزيرة أدت إلى حدوث سيول وفيضانات عارمة، شملت ولايات نهر النيل وشمال كردفان وسنار والجزيرة والنيل الابيض وكسلا والقضارف.
وأوقعت السيول في منطقة المناقل، وسط السودان، أضرارا بليغة وتسببت في تدمير عدد من القرى وتركت أهلها في العراء، بحسب ما أوردته الصحيفة.
ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير أصدره قبل أيام، أن نحو 38 ألف شخص
في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسم الأمطار.
وفقا لوسائل إعلام محلية
"تعاني عدد من الولايات سنويا من فيضانات مدمرة خاصة خلال شهري أغسطس وسبتمبر تسبب خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وسط اتهامات للسلطات بعدم اتخاذ تدابير وقائية قبل بدء موسم الأمطار".