https://sputnikarabic.ae/20220816/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-أحد-أتباع-القطاع-الأيمن-خطط-لإضرام-النار-في-أحد-منتجعات-ستافروبول-1066458267.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أحد أتباع "القطاع الأيمن" خطط لإضرام النار في أحد منتجعات ستافروبول
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أحد أتباع "القطاع الأيمن" خطط لإضرام النار في أحد منتجعات ستافروبول
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحد مؤيدي "القطاع الأيمن" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في إقليم ستافروبول، والذي كان خطط لإشعال النار في مبان... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T07:39+0000
2022-08-16T07:39+0000
2022-08-16T07:51+0000
روسيا
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وقال خدمة الجهار في بيان: "في يونيو (تموز)، أقسم أحد سكان المنطقة على الولاء لـ "القطاع اليمين" وكان يعتزم إشعال النار في المباني الإدارية في منطقة مينيراليني فودي الحضرية ومدينة منتجع جيليزنوفودسك". وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس الاثنين، إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على منشأة للنفط والغاز في ضواحي مدينة فولغوغراد جنوبي روسيا. وجاء في البيان: "تم إحباط محاولة قامت بها الأجهزة الخاصة الأوكرانية للتحضير لعمل تخريبي وإرهابي على أحد مرافق مجمع للنفط والغاز في ضواحي مدينة فولغوغراد". وتابع البيان: "أثناء محاولة القبض عليهما، أبدى مواطنان روسيان مقاومة مسلحة، لتتمكن أجهزة الأمن من تصفيتهما". وأشار البيان إلى أن الإرهابيين يتبعان لحركة قومية أوكرانية متطرفة، أنشأها مكسيم مارتسينكيفيتش، المعروف باسم "تيساك". وأكد البيان أن قوات الأمن الروسية عثرت على عبوة ناسفة عالية القوة محلية الصنع، بالإضافة لمسدسين. يذكر أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحبط في وقت سابق من الشهر الجاري عملية إرهابية في منطقة قراتشاي - شركيسيا، كانت بدعم من "القطاع الأيمن" الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20220815/إحباط-هجوم-إرهابي-خططت-له-كييف-على-منشأة-للنفط-والغاز-جنوبي-روسيا-1066437045.html
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روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أحد أتباع "القطاع الأيمن" خطط لإضرام النار في أحد منتجعات ستافروبول
07:39 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحد مؤيدي "القطاع الأيمن" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في إقليم ستافروبول، والذي كان خطط لإشعال النار في مبان بالمنتجعات السياحية.
وقال خدمة الجهار في بيان: "في يونيو (تموز)، أقسم أحد سكان المنطقة على الولاء لـ "القطاع اليمين" وكان يعتزم إشعال النار في المباني الإدارية في منطقة مينيراليني فودي الحضرية ومدينة منتجع جيليزنوفودسك".
وجاء في البيان أن "مؤيد القومية لم يكن لديه الوقت لتحقيق خطته الإجرامية، حيث تم اعتقاله من قبل ضباط إنفاذ القانون". وأثناء البحث، وجدوا مكونات لتصنيع خليط حارق.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس الاثنين، إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على منشأة للنفط والغاز في ضواحي مدينة فولغوغراد جنوبي روسيا. وجاء في البيان: "تم إحباط محاولة قامت بها الأجهزة الخاصة الأوكرانية للتحضير لعمل تخريبي وإرهابي على أحد مرافق مجمع للنفط والغاز في ضواحي مدينة فولغوغراد".
وتابع البيان: "أثناء محاولة القبض عليهما، أبدى مواطنان روسيان مقاومة مسلحة، لتتمكن أجهزة الأمن من تصفيتهما". وأشار البيان إلى أن الإرهابيين يتبعان لحركة قومية أوكرانية متطرفة، أنشأها مكسيم مارتسينكيفيتش، المعروف باسم "تيساك". وأكد البيان أن قوات الأمن الروسية عثرت على عبوة ناسفة عالية القوة محلية الصنع، بالإضافة لمسدسين. يذكر أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحبط في وقت سابق من الشهر الجاري عملية إرهابية في منطقة قراتشاي - شركيسيا، كانت بدعم من "القطاع الأيمن" الأوكراني.