https://sputnikarabic.ae/20220816/رئيس-وزراء-العراق-يدعو-القوى-السياسية-لحوار-وطني-غدا-لإنهاء-الأزمة-السياسية-بالبلاد-1066490486.html

رئيس وزراء العراق يدعو القوى السياسية لحوار وطني غدا لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد

رئيس وزراء العراق يدعو القوى السياسية لحوار وطني غدا لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد

دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، قادة القوى السياسية بالبلاد إلى الاجتماع غدا في مقر الحكومة لبدء حوار وطني، من أجل حل أزمة الانسداد... 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T16:42+0000

2022-08-16T16:42+0000

2022-08-16T16:42+0000

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وقال الكاظمي، في بيان: "من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره؛ أدعو الإخوة قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم غدٍ الأربعاء؛ للبدء في حوار وطني جاد".وأضاف أن الحوار الوطني يهدف إلى "إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، وبما يسهم في تهدئة التصعيد الحالي، وإيجاد بيئة مناسبة للحلول السياسية والدستورية، وبما يصبّ في تحقيق تطلعات شعبنا".ودعا الكاظمي أيضا "كلّ الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني".كان الكاظمي قد دعا، خلال احتفالية أقيمت الأسبوع الماضي لإعادة تأهيل مطار الموصل الدولي، الكتل السياسية في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي عبر الحوار، قائلا: "ليس لدينا خيار غير الحوار. الحوار لألف سنة، أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين".واليوم دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أنصاره إلى تأجيل مظاهراتهم المقررة يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد، وذلك في ظل دعوات لاحتجاجات مقابلة من جانب أنصار "الإطار التنسيقي"، وسط احتدام الخلافات بين الجانبين بسبب تشكيل حكومة جديدة.وسبق ودعا الصدر يوم السبت إلى تلك المظاهرات، ولكن بعد دعوة "الإطار التنسيقي" وهو الطرف الآخر في الأزمة، لمظاهرات بنفس اليوم، قرر تأجيل مظاهرات أنصاره.ويواصل "الإطار التنسيقي" الضغط من أجل تشكيل الحكومة بعيدًا عن التيار الصدري.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.ودعا الصدر، بوقت سابق، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبرًا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.من جانبه، أعلن "الإطار التنسيقي" دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني وتوفير الأجواء الآمنة.ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة.

https://sputnikarabic.ae/20220816/مقتدى-الصدر-يدعو-أنصاره-لتأجيل-مظاهرات-السبت-المقبل-حفاظا-على-دماء-العراقيين--1066469598.html

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