https://sputnikarabic.ae/20220816/روسيا-سلمت-أكثر-من-200-دبابة-إلى-الخارج-في-آخر-5-سنوات-1066477363.html
روسيا سلمت أكثر من 200 دبابة إلى الخارج في آخر 5 سنوات
روسيا سلمت أكثر من 200 دبابة إلى الخارج في آخر 5 سنوات
قال ألكسندر ميخيف، المدير العام لشركة "Rosoboronexport"، إنه على مدى السنوات الخمس الماضية، سلمت روسيا أكثر من مئتي دبابة إلى الخارج. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T12:53+0000
2022-08-16T12:53+0000
2022-08-16T13:35+0000
رصد عسكري
آرميا 2022
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على هامش منتدى "آرميا - 2022"، وقعت "Rosoboronexport" وشركة "Uralvagonzavod" المحلية المصنعة للدبابات برنامجًا للأنشطة المشتركة للترويج للمنتجات وخدمات الأسواق الأجنبية من 2022 ولغاية 2025.مشيرا إلى إهتمام دول الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بمنتجات الشركة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, آرميا 2022
روسيا سلمت أكثر من 200 دبابة إلى الخارج في آخر 5 سنوات
12:53 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 13:35 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
قال ألكسندر ميخيف، المدير العام لشركة "Rosoboronexport"، إنه على مدى السنوات الخمس الماضية، سلمت روسيا أكثر من مئتي دبابة إلى الخارج.
على هامش منتدى "آرميا - 2022"، وقعت "Rosoboronexport" وشركة "Uralvagonzavod" المحلية المصنعة للدبابات برنامجًا للأنشطة المشتركة للترويج للمنتجات وخدمات الأسواق الأجنبية من 2022 ولغاية 2025.
ونقل عن ميخيف، قوله: "على مدى السنوات الخمس الماضية ، سلمت شركة "Rosoboronexport" إلى السوق العالمية أكثر من 200 دبابة صنعتها شركة "Uralvagonzavod". وإجمالا، يبلغ مجموع الطلبات اليوم حوالي 50 مليار روبل".
مشيرا إلى إهتمام دول الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بمنتجات الشركة.