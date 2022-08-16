https://sputnikarabic.ae/20220816/سفينة-أوكرانية-محملة-بالحبوب-تحط-رحالها-في-ميناء-طرطوس-السوري-1066489577.html
سفينة أوكرانية محملة بالحبوب تحط رحالها في ميناء طرطوس السوري
سفينة أوكرانية محملة بالحبوب تحط رحالها في ميناء طرطوس السوري
وصلت أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا إلى ميناء طرطوس السوري حسب بيانات الأقمار الصناعية في 12 أغسطس/آب. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T16:41+0000
2022-08-16T16:41+0000
2022-08-16T16:41+0000
أخبار أوكرانيا
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ونقلت وكالة رويترز عن خدمة تتبع مسار حركة المرور البحرية "مارين ترافيك" أن سفينة الشحن "رازوني" غادرت ميناء مرسين التركي وكانت متجهة نحو مصر. بعد ذلك، ذكرت وكالة رويترز أن السفينة كانت تقترب من طرطوس.وبحسب مصدر الوكالة، يتم تفريغ جزء على الأقل من حبوب السفينة في سوريا.وغادرت سفينة رازوني ميناء أوديسا في الأول من آب/ أغسطس وعلى متنها 26 ألف طن من الذرة كجزء من اتفاق تم التوصل إليه في تركيا وكان من المفترض أن تصل إلى لبنان صباح 7 أغسطس/ آب.ومع ذلك، ففي 8 أغسطس/ آب، أعلنت السفارة الأوكرانية في لبنان أن الوسيط اللبناني رفض شحن الحبوب من أوديسا على متن سفينة شحن جافة بسبب تأخير شروط التسليم لأكثر من خمسة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20220728/غريفيث-يشير-إلى-صعوبات-في-اعتماد-بيان-مجلس-الأمن-الدولي-لدعم-صفقة-الغذاء-1065708861.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار سوريا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار سوريا اليوم
سفينة أوكرانية محملة بالحبوب تحط رحالها في ميناء طرطوس السوري
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وصلت أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا إلى ميناء طرطوس السوري حسب بيانات الأقمار الصناعية في 12 أغسطس/آب.
ونقلت وكالة رويترز عن خدمة تتبع مسار حركة المرور البحرية "مارين ترافيك" أن سفينة الشحن "رازوني" غادرت ميناء مرسين التركي وكانت متجهة نحو مصر. بعد ذلك، ذكرت وكالة رويترز أن السفينة كانت تقترب من طرطوس.
وقالت الوكالة إن "أول سفينة غادرت أوكرانيا في إطار صفقة لاستئناف صادرات الحبوب من البلاد قبل أسبوعين رست في طرطوس السورية يوم الثلاثاء".
وبحسب مصدر الوكالة، يتم تفريغ جزء على الأقل من حبوب السفينة في سوريا.
وغادرت سفينة رازوني ميناء أوديسا في الأول من آب/ أغسطس وعلى متنها 26 ألف طن من الذرة كجزء من اتفاق تم التوصل إليه في تركيا وكان من المفترض أن تصل إلى لبنان صباح 7 أغسطس/ آب.
ومع ذلك، ففي 8 أغسطس/ آب، أعلنت السفارة الأوكرانية
في لبنان أن الوسيط اللبناني رفض شحن الحبوب من أوديسا على متن سفينة شحن جافة بسبب تأخير شروط التسليم لأكثر من خمسة أشهر.