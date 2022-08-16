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https://sputnikarabic.ae/20220816/فرض-حالة-الطوارئ-في-شبه-جزيرة-القرم-بعد-انفجار-في-مستودع-للذخيرة-بمنطقة-جانكوي-1066469466.html
فرض حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد انفجار بمستودع للذخيرة في منطقة جانكوي
فرض حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد انفجار بمستودع للذخيرة في منطقة جانكوي
أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، إنه تم فرض حالة الطوارئ في الإقليم بعد انفجار الذخيرة بمستودع في منطقة جانكوي في شمال شبه الجزيرة. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T11:51+0000
2022-08-16T11:52+0000
روسيا
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وقال أكسينوف للصحفيين" نحن في حالة طوارئ".هذا وصرحت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، بأن مستودعا عسكريا بالقرب من قرية جانكوي تضرر نتيجة أعمال تخريبية.وجاء في التقرير: "في صباح يوم 16 أغسطس/آب، نتيجة أعمال تخريب، تضرر مستودع عسكري بالقرب من قرية جانكوي".وأضافت الوزارة إن الحادث الذي وقع في شبه حزيرة القرم تسبب في إلحاق أضرار بعدد من المنشآت المدنية، بما في ذلك خطوط الكهرباء ومحطات الطاقة والسكك الحديدية والمباني السكنية.
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روسيا
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فرض حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد انفجار بمستودع للذخيرة في منطقة جانكوي

11:51 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 11:52 GMT 16.08.2022)
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طواقم من وزارة حالات الطوارئ يزيلون آثار قصف أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
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أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، إنه تم فرض حالة الطوارئ في الإقليم بعد انفجار الذخيرة بمستودع في منطقة جانكوي في شمال شبه الجزيرة.
وقال أكسينوف للصحفيين" نحن في حالة طوارئ".
في الوقت نفسه، أوضحت الدائرة الصحفية لرئيس الجمهورية أن حالة الطوارئ ذات الطبيعة الإقليمية قد تم إدخالها مع مراعاة العديد من القرى المتضررة في منطقة جانكوي في شبه جزيرة القرم.
هذا وصرحت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، بأن مستودعا عسكريا بالقرب من قرية جانكوي تضرر نتيجة أعمال تخريبية.
وجاء في التقرير: "في صباح يوم 16 أغسطس/آب، نتيجة أعمال تخريب، تضرر مستودع عسكري بالقرب من قرية جانكوي".
وأضافت الوزارة إن الحادث الذي وقع في شبه حزيرة القرم تسبب في إلحاق أضرار بعدد من المنشآت المدنية، بما في ذلك خطوط الكهرباء ومحطات الطاقة والسكك الحديدية والمباني السكنية.
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