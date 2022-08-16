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https://sputnikarabic.ae/20220816/الدفاع-الروسية-تعلن-تضرر-مستودع-عسكري-في-منطقة-دزهانكوي-نتيجة-عمل-تخريبي-1066465807.html
الدفاع الروسية تعلن تضرر مستودع عسكري في منطقة جانكوي نتيجة عمل تخريبي
الدفاع الروسية تعلن تضرر مستودع عسكري في منطقة جانكوي نتيجة عمل تخريبي
صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن مستودعا عسكريا بالقرب من قرية جانكوي تضرر نتيجة أعمال تخريبية. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T09:59+0000
2022-08-16T10:08+0000
روسيا
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وجاء في التقرير: "في صباح يوم 16 أغسطس/آب، نتيجة أعمال تخريب، تضرر مستودع عسكري بالقرب من قرية جانكوي".وأضافت الوزارة إن الحادث الذي وقع في شبه حزيرة القرم تسبب في إلحاق أضرار بعدد من المنشآت المدنية، بما في ذلك خطوط الكهرباء ومحطات الطاقة والسكك الحديدية والمباني السكنية.وأعلنت الوزارة في وقت سابق ببيان لها أنه في 16 أغسطس، حوالي الساعة 6.15 بتوقيت موسكو، في منطقة ميسكوي (مقاطعة جانكويسكي)، اندلع حريق في مخزن مؤقت للذخيرة في إحدى الوحدات العسكرية، ونتيجة للحريق انفجرت الذخيرة المخزنة، ولم يتم وقوع إصابات خطيرة وتعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق.
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الدفاع الروسية تعلن تضرر مستودع عسكري في منطقة جانكوي نتيجة عمل تخريبي

09:59 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 10:08 GMT 16.08.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن مستودعا عسكريا بالقرب من قرية جانكوي تضرر نتيجة أعمال تخريبية.
وجاء في التقرير: "في صباح يوم 16 أغسطس/آب، نتيجة أعمال تخريب، تضرر مستودع عسكري بالقرب من قرية جانكوي".
وأضافت الوزارة إن الحادث الذي وقع في شبه حزيرة القرم تسبب في إلحاق أضرار بعدد من المنشآت المدنية، بما في ذلك خطوط الكهرباء ومحطات الطاقة والسكك الحديدية والمباني السكنية.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق ببيان لها أنه في 16 أغسطس، حوالي الساعة 6.15 بتوقيت موسكو، في منطقة ميسكوي (مقاطعة جانكويسكي)، اندلع حريق في مخزن مؤقت للذخيرة في إحدى الوحدات العسكرية، ونتيجة للحريق انفجرت الذخيرة المخزنة، ولم يتم وقوع إصابات خطيرة وتعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق.
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