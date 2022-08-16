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https://sputnikarabic.ae/20220816/مقتل-5-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-بغارة-لطائرة-مسيرة-تركية-على-الحدود-مع-سوريا-1066493906.html
مقتل 5 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بغارة لطائرة مسيرة تركية على الحدود مع سوريا
مقتل 5 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بغارة لطائرة مسيرة تركية على الحدود مع سوريا
قتل 5 مسلحين موالين للجيش الأمريكي وأصيب آخرون في قصف جوي تركي استهدف موقعاً عسكرياً لهم بريف محافظة الحسكة السورية، تزامناً مع ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T17:55+0000
2022-08-16T18:02+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف الحسكة إن خمسة من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قتلوا وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء 16 آب/ أغسطس، بقصف جوي للطيران التركي المسير استهدف موقعاً لهم في قرية سنجق سعدون جنوبي مدينة عامودا الحدودية ( مركز الإدارة الذاتية الكردية) شمالي محافظة الحسكة.وأوضحت المصادر أن "قرى مدينتي الدرباسية وعامودا وبلدتي ابو راسين وتل تمر شمالي وشمالي غربي الحسكة تشهد تصعيداً عسكرياً واسعا بين القوات التركية والقوات الكردية حيث قامت الأخيرة بقصف مخافر تركية حدودية لترد الأولى بقصف منازل المدنيين ومواقع "قسد" في أكثر من 13 قرية تابعة للمناطق المذكورة حيث تشهد هذه المنطقة عملية نزوح كبيرة للمدنيين باتجاه المناطق أكثر امناً".وفي يوم 9 آب / أغسطس الجاري قصفت طائرة تركية مسيرة موقع لقوات "قسد" هو عبارة عن نفق يقع تحت الأرض خلف إحدى المشافي الميدانية بالقرب من الحزام الشمالي لمدينة القامشلي أسفر عن مقتل 4 مسلحين من "قسد"، إضافة لوقوع إصابات في صفوف المواطنين.وصباح اليوم الثلاثاء 9 آب / أغسطس، قصفت مسيّرة تابعة للجيش التركي منزلاً في قرية خرزة بريف مدينة عامودا شمالي الحسكة دون وقوع إصابات بشرية.وفي الـ 6 من آب قصفت مسيّرة تابعة لجيش التركي سيارة في منطقة الصناعة بمدينة القامشلي أسفرت عن مقتل 4 اشخاص بينهن طفلين وقيادي في "الانضباط العسكري" التابع لقوات "قسد" وقيادي في حزب العمال الكردستاني من الجنسية الإيرانية.وتشهد مناطق سيطرة "قسد" تصعيداً كبيراً فيي الهجمات الجوية بالطائرات المسيّرة التابعة للجيش التركي التي تستهدف مواقع القوات وقياديها وعناصرها حيث أوقعت أكثر من 60 قتيلا منهم حتى الآن.
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري

مقتل 5 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بغارة لطائرة مسيرة تركية على الحدود مع سوريا

17:55 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 18:02 GMT 16.08.2022)
© AP Photo / Lolita Baldorعناصر قوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Lolita Baldor
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قتل 5 مسلحين موالين للجيش الأمريكي وأصيب آخرون في قصف جوي تركي استهدف موقعاً عسكرياً لهم بريف محافظة الحسكة السورية، تزامناً مع ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري بين الطرفين على طول الشريط الحدودي شمالي وشرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف الحسكة إن خمسة من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قتلوا وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء 16 آب/ أغسطس، بقصف جوي للطيران التركي المسير استهدف موقعاً لهم في قرية سنجق سعدون جنوبي مدينة عامودا الحدودية ( مركز الإدارة الذاتية الكردية) شمالي محافظة الحسكة.
وتابعت المصادر أن "الموقع قريب من مبنى بلدية القرية حيث تضرر المبنى بشكل كبير نتيجة الضربة الجوية التركية".
وأوضحت المصادر أن "قرى مدينتي الدرباسية وعامودا وبلدتي ابو راسين وتل تمر شمالي وشمالي غربي الحسكة تشهد تصعيداً عسكرياً واسعا بين القوات التركية والقوات الكردية حيث قامت الأخيرة بقصف مخافر تركية حدودية لترد الأولى بقصف منازل المدنيين ومواقع "قسد" في أكثر من 13 قرية تابعة للمناطق المذكورة حيث تشهد هذه المنطقة عملية نزوح كبيرة للمدنيين باتجاه المناطق أكثر امناً".
وفي يوم 9 آب / أغسطس الجاري قصفت طائرة تركية مسيرة موقع لقوات "قسد" هو عبارة عن نفق يقع تحت الأرض خلف إحدى المشافي الميدانية بالقرب من الحزام الشمالي لمدينة القامشلي أسفر عن مقتل 4 مسلحين من "قسد"، إضافة لوقوع إصابات في صفوف المواطنين.
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وصباح اليوم الثلاثاء 9 آب / أغسطس، قصفت مسيّرة تابعة للجيش التركي منزلاً في قرية خرزة بريف مدينة عامودا شمالي الحسكة دون وقوع إصابات بشرية.
وفي الـ 6 من آب قصفت مسيّرة تابعة لجيش التركي سيارة في منطقة الصناعة بمدينة القامشلي أسفرت عن مقتل 4 اشخاص بينهن طفلين وقيادي في "الانضباط العسكري" التابع لقوات "قسد" وقيادي في حزب العمال الكردستاني من الجنسية الإيرانية.
وتشهد مناطق سيطرة "قسد" تصعيداً كبيراً فيي الهجمات الجوية بالطائرات المسيّرة التابعة للجيش التركي التي تستهدف مواقع القوات وقياديها وعناصرها حيث أوقعت أكثر من 60 قتيلا منهم حتى الآن.
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