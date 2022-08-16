https://sputnikarabic.ae/20220816/وزير-الخارجية-التركي-ردا-على-تظاهر-آلاف-السوريين-تم-تحريف-أقوالي-1066479033.html
وزير الخارجية التركي ردا على تظاهر آلاف السوريين: تم تحريف أقوالي
وزير الخارجية التركي ردا على تظاهر آلاف السوريين: تم تحريف أقوالي
دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، مجددا إلى "مصالحة" بين الحكومة السورية والمعارضة. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T13:17+0000
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وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللاتفي إدغارز رينكيفيش في أنقرة: "يجب أن يتصالح النظام والمعارضة. هذا ما قلته ... نرى أن المصالحة ضرورية لإحلال سلام دائم في سوريا".وكان الوزير قد قال الخميس خلال مؤتمر صحافي في أنقرة: "علينا أن نجعل النظام والمعارضة يتصالحان في سوريا، وإلا لن يكون هناك سلام دائم".في اليوم التالي، تظاهر آلاف السوريين في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة للنظام السوري في شمال وشمال غرب سوريا، منددين بهذه التصريحات.وأشار إلى أن تصريحاته لا تشكّل منعطفًا في الموقف التركي حيال سوريا.منذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، قدمت أنقرة دعماً أساسياً للمعارضة السياسية والعسكرية.وشنتّ منذ العام 2016 ثلاث عمليات عسكرية واسعة في سوريا، استهدفت بشكل أساسي المقاتلين الأكراد، وتمكنت قواتها بالتعاون مع فصائل سورية موالية لأنقرة من السيطرة على منطقة حدودية واسعة في شمال البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220816/وزير-الخارجية-التركي-حل-الأزمة-السورية-سياسي-وليس-عسكريا-1066468189.html
https://sputnikarabic.ae/20220811/وزير-الخارجية-التركي-إجراء-اتصال-هاتفي-بين-أردوغان-والأسد-غير-وارد-حاليا-1066308372.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
وزير الخارجية التركي ردا على تظاهر آلاف السوريين: تم تحريف أقوالي
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دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، مجددا إلى "مصالحة" بين الحكومة السورية والمعارضة.
وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللاتفي إدغارز رينكيفيش في أنقرة: "يجب أن يتصالح النظام والمعارضة. هذا ما قلته ... نرى أن المصالحة ضرورية لإحلال سلام دائم في سوريا".
وكان الوزير قد قال الخميس خلال مؤتمر صحافي في أنقرة: "علينا أن نجعل النظام والمعارضة يتصالحان في سوريا، وإلا لن يكون هناك سلام دائم".
في اليوم التالي، تظاهر آلاف السوريين في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة للنظام السوري في شمال وشمال غرب سوريا، منددين بهذه التصريحات.
وأوضح جاويش أوغلو في تصريحاته اليوم الثلاثاء: "استخدمت كلمة مصالحة (وليس سلام)"، مؤكدا أنه تمّ "تحريف" أقواله، وفقا لوكالة فرانس برس.
وأشار إلى أن تصريحاته لا تشكّل منعطفًا في الموقف التركي حيال سوريا.
منذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، قدمت أنقرة دعماً أساسياً للمعارضة السياسية والعسكرية.
وشنتّ منذ العام 2016 ثلاث عمليات عسكرية واسعة في سوريا، استهدفت بشكل أساسي المقاتلين الأكراد، وتمكنت قواتها بالتعاون مع فصائل سورية موالية لأنقرة من السيطرة على منطقة حدودية واسعة في شمال البلاد.